Uganda'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Uganda'nın iç ve doğu kesimlerindeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 25 olarak açıklandı.

KAMPALA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Uganda'nın iç ve doğu kesimlerindeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Uganda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Müdürü Daniel Kyabayinze Salı günü yaptığı açıklamada, "Salı günü itibarıyla 10'u teyitli ve 15'i şüpheli olmak üzere toplam 25 vaka var. Farklı zamanlarda gerçekleşen toplam 8 ölüm kaydedildi" dedi.

Kayunga ve Namayingo bölgelerinde 6 kişinin akut bulaşıcı hastalık testinin pozitif çıkmasının ardından, ülkedeki kolera salgını resmi olarak teyit edildi.

Kyabayinze, "Temiz hijyen suyu ve el temizliği için sabun tedarik ederek toplumsal bilinci ve sağlığın teşvikini vurguluyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sulu ishal ve kusmayla tanımlanan ciddi bir akut bulaşıcı hastalık olan kolera, halk sağlığı için küresel bir tehdit olmaya devam ediyor.

2019 yılında Kampala'daki kolera salgını sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bir yıl sonra, Uganda'nın doğusundaki Busia bölgesinde ortaya çıkan kolera salgını nedeniyle de en az 10 kişi hastaneye kaldırılmıştı.¦