Tütün kullanımı yılda 120 binden fazla insanın ölümüne neden oluyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Arslan, Türkiye'de tütün kullanımı nedeniyle yılda 120 binden fazla insanın öldüğünü belirterek, "Bu çok önemli bir rakam. Covid-19 sürecinde ülkemizde 100 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla pandemiye gösterdiğimiz ehemmiyeti tütün kullanımına karşı da göstermemiz lazım" dedi.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Arslan, Türkiye'de tütün kullanımı nedeniyle yılda 120 binden fazla insanın öldüğünü belirterek, "Bu çok önemli bir rakam. Covid-19 sürecinde ülkemizde 100 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla pandemiye gösterdiğimiz ehemmiyeti tütün kullanımına karşı da göstermemiz lazım" dedi.

Ankara'da da Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle 'Tütüne Değil, Gıdaya İhtiyacınız Var' konulu bir panel düzenlendi. Gülhane Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başkan Yardımcısı Viorel Gutu, Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde sigarının zararları anlatılarak; açlık, yetersiz beslenme ve kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmak için tütün yerine gıda üretiminin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Panelin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bıraktırma Polikliniği'nde sigarayı bırakan öğrencilere sertifika, 'Dumansız Ankara' projesine destek veren işletmelere de çeşitli ödüller verildi.

'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ HALK SAĞLIĞI PROBLEMİ'

Panel sonrası DHA'ya konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Arslan, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün, tütün bağımlılığına karşı farkındalık yaratmak için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Tütün kullanımı, dünyanın en önemli halk sağlığı problemi. Dünyada 1,5 milyarın üzerinde, ülkemizde de maalesef 20 milyonun üzerinde tütün bağımlısı olduğunu biliyoruz. Tütün kullanımına bağlı olarak dünyada yıllık 8 milyondan fazla ülkemizde de 120 binden fazla insanın vefat ettiğini biliyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Covid-19 sürecinde ülkemizde 100 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla pandemiye gösterdiğimiz ehemmiyeti tütün kullanımına karşı da göstermemiz lazım" dedi.

'ERKEN YAŞTA GELENLERDE, YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR ALIYORUZ'

Sigara bırakacak kişinin bu konuda istekli olması gerektiğini ifade eden Arslan, "Sigarayı başlamamak üzere bırakması lazım. Sigarayı azaltmak, seyreltmek gibi yöntemler sigarayı bırakma konusunda etkili yöntemler değil. Sigara, biyopsikososyal bağımlılık yapıyor ve mücadelesinde biyolojik, sosyal ve psikolojik boyutlu entegre bir tedavi süreci gerekiyor. Sigarasız yaşantıyı oluşturmak kişinin bu olaya bakışına bağlı. Özellikle erken yaşta gelenler ve bağımlılık düzeyi düşük olanlarda erken tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Sigarasız bir yaşam ve sigarasız bir dünya için sigaradan uzak duralım. Her günümüzü sigarasız yapalım" diye konuştu. (DHA)