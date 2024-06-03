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Tütün Kullanımı Sonucu Her Yıl 8 Milyondan Fazla Kişi Ölüyor

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Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, tütün kullanımının dünya genelinde yılda 8 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Sigara kullanımının zararları Gaziantep Lisesi öğrencilerine anlatıldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, tütün kullanımı sonucunda her yıl dünyada 8 milyondan fazla kişinin öldüğünü, bu oranın önemli kısmının da az gelişmiş ülkelerde görüldüğünü belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından düzenlenen "31 Mayıs Tütünsüz Günü Bağımlı Olma Sağlıklı Ol" etkinliği kapsamında Gaziantep Lisesi öğrencilerine sigara kullanımının zararları anlatıldı.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çetin, sigara kullananların, sigarayı bırakırken birtakım zorluklar yaşadığını kaydetti.

Sigara bırakıldığında 15-20 gün biraz zorluk çekilebileceğini belirten Çetin, "Ama 15-20 yıl yaşamınıza eklenecek. Çünkü sigara, günde 20 adetten fazla içenlerin yaşamından bu kadar yılı çalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çetin, sigara bağımlılığında ölümlerin sigara yüzünden oluşan hastalıklar sonucu meydana geldiğini vurguladı.

"Sigaraya pasif maruziyet sonucu her yıl 1,2 milyon kişi ölüyor"

Sigara dumanında 5 bin 300'den fazla kimyasal madde olduğunu aktaran Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70'den fazlası, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, KOAH, damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi hastalıklar sigara kullanımıyla doğrudan ilişkili hastalıklardır. Tütün kullanımı sonucunda her yıl dünyada 8 milyondan fazla kişi ölmekte ve bu ölümlerin önemli bir kısmı az gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan pasif maruziyet, kişi sigara içmese bile sigara dumanından yoğun olarak etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır ve pasif maruziyet sonucu her yıl 1,2 milyon kişi ölmektedir."

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de tütün ürünlerinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın bağımlılık yapıcı maddeler arasında olduğunu aktardı.

Sigara kullanımının akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne sebep olabildiğine işaret eden Şahin, "Sağlıklı bir yaşam için bugünden sigarayı bırakın ve geleceğinizi koruyun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Sağlık

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