Tütün kullanımı pandemi kadar önemli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Arslan, Türkiye'de tütün kullanımı nedeniyle yılda 120 binden fazla insanın öldüğünü belirterek, 'Bu çok önemli bir rakam. Covid-19 sürecinde ülkemizde 100 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla pandemiye gösterdiğimiz ehemmiyeti tütün kullanımına karşı da göstermemiz lazım' dedi.