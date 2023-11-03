TÜSEP Üyeleri İsrail'in Filistin'deki Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları Protesto Etti

Türkiye Sağlık STK'leri Platformu (TÜSEP) üyeleri, İsrail'in Filistin'deki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılarını İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto etti. Doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in zulmüne karşı mazlumun yanında olduklarını vurgulayarak, acilen durdurulması gerektiğini belirtti.

Türkiye Sağlık STK'leri Platformu (TÜSEP) üyeleri, İsrail'in Filistin'deki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılarını protesto etti.

30'a yakın sağlık kuruluşu, dernek ve STK mensubu doktor ve sağlık çalışanları, TÜSEP çatısı altında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı.

"Zulme karşı mazlumun yanındayız, göreve hazırız" pankartı önünde açıklama yapan Dr. Ahmet Erçek, hiçbir insani ve ahlaki değer, ilke ve kural tanımayan İsrail'in acilen durdurulması gerektiğini söyledi.

Erçek, "Her gün yüzlerce çocuk, yaşlı ve kadını vahşice öldüren, sivil insanlara yağmur gibi bomba yağdıran, ambulansları, hastaneleri bombalamaktan çekinmeyen, katliam ve soykırım suçu işlemekten zerre imtina etmeyen bu cani topluluğun suç işleme kapasitesi ortadan kaldırılmalı, suç aletleri elinden alınmalı ve etkisiz hale getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hem savaş hem de insanlık suçu olarak kabul edilen sivillerin ve hastanelerin bombalanması, çocuk, kadın ve yaşlıların vahşice katledilmesi suçunu tüm dünyanın gözleri önünde işleyen bir zihniyetin normal olamayacağını ve durdurulması gerektiğini vurgulayan Erçek, "Bu vahşete doğrudan veya dolaylı destek verenler ve sessiz kalanlar da suç ortağıdır." dedi.

Erçek, İsrail'in soykırım ve katliamlarına ses çıkarmayan, müdahalede bulunmayan uluslararası örgütlerin de meşruiyetlerini yitirerek iflas ettiklerini kaydetti.

Bölgede acil tedbir alınmasının şart olduğunu belirten Erçek, insani yardım engelinin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki 35 hastaneden 20'sinin, 40 civarında da ambulansın İsrail tarafından vurulduğu için kullanılamaz hale geldiğine dikkati çeken Erçek, şöyle devam etti:

"Gazze'deki 5 bini acil durumda olan 50 bin hamile için Refah Sınır Kapısı açılarak bu hanımların tedavi süreci başlatılmalıdır. Milli İrade Platformunca bir 'Zarar Tespit Komisyonu' oluşturulmalı, bu komisyon zarar görmüş bölgelerin ihtiyaçlarını tespit etmeli ve bu ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Saldırılarda ortaya çıkan yetim çocuklar zimmetlenmelidir. Bu yetimlerin iaşeleri Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına paylaştırılmalıdır. Saldırıları protesto etmek için ev ve araçlara siyah tülbent bağlanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8, Müslüman Alimler Birliği gibi kuruluşlar acilen Gazze gündemli toplanmalı ve sorunun çözümü için gerekli kararları almalıdır."

Erçek, Türkiye'deki doktor ve sağlıkçılar olarak üzerlerine düşen her türlü vazifeye hazır olduklarını vurguladı.

Açıklamanın ardından doktorlar ve sağlık çalışanları alkış tutarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.