TÜSEB ve Ankara Üniversitesi, yerli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı için bilimsel değerlendirme toplantısı düzenledi

TÜRKİYE Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) desteği ve Ankara Üniversitesi'nin iş birliğiyle dünyada henüz bir aşısı veya kesin tedavisi bilinmeyen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yönelik geliştirilen yerli ve milli aşı adayının ilk bilimsel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ar-Ge çalışmaları bir süredir devam eden, dünyada henüz bir aşısı veya kesin tedavisi bilinmeyen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yönelik yerli aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin yerli ve milli üretilmesi planlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısını TÜSEB 10 milyon TL'lik proje ile bilimsel ve mali olarak destekliyor. Bu kapsamda yerli ve milli olarak geliştirilen aşı adayının tanıtımının yapıldığı ilk bilimsel izleme toplantısı Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Veterinerlik Viroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özkul, Türkiye'nin ilk yerli ve milli covid-19 aşısını destekleyen ve koordine eden TÜSEB'in üst düzey yetkilileri ile Ankara Üniversitesi rektör yardımcıları katıldı.

"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının geniş bir coğrafyada olmasına rağmen etkileri açısından en çok Türkiye'de etkilerinin hissedildiği bir enfeksiyona karşı ve bu enfeksiyon etkeninin virüsün birtakım özelliklerinden kaynaklanan geleneksel aşı teknolojilerinin uygulanamaması sebebiyle yeni nesil ürünlerin geliştirilmesine yönelik proje kapsamında TÜSEB'in bilimsel kurul değerlendirmeleri sonrasında bir süreci başlatmış olduk. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bizim için Türkiye'de yaklaşık yüzde 5 mortaliteyle seyreden ama onun ötesinde son geçtiğimiz 2 yıldaki Covid-19 gölgesinde kaldı. 2002 yılından itibaren biz Kırım Kongo Kanamalı Ateşiyle Türkiye'de mücadele ediyoruz. Ama en üst düzeyde vaka sayılarına geçtiğimiz 2 yıl içerisinde ulaştık. Yaklaşık bin 400 vaka ile seyretti ve maalesef içerisinde yüzde 5'ini kaybettik. Benim bu hastalık ve virüsle ilgili çalışmalarım 15 yıl öncesine dayanıyor. Süreçte bu hastalığın sahip olduğu biyolojik tehdit olasılığının ne kadar yüksek olduğu noktasından hareketle başladım. Proje, Stratejik Sağlım Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında değerlendirildi ve desteklenmesi uygun görüldü. Burada adenovirüs vektörlü bir aşı prototipi geliştirilmesi hedefleniyor. Bizim temelde amacımız daha önceki geliştirdiğimiz aşılardan doğacak olan yeni bir aşının özellikle GLP şartlarda üretimini yapmak ve bunu klinik çalışmalar için uygun olup olmadığını sorgulamak."