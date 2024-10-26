TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu Güncellendi
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edilirken, 7'sinin tedavisi devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.