TÜSAD ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle sigara bırakma kursu başlatıldı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile "Tütün kontrolü ve sigara bırakma" kursu düzenlendi. Kursa katılanlar Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak, sigarayla mücadele cephesinde yer alacak.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile "Tütün kontrolü ve sigara bırakma" kursu başlatıldı.

Hastane konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kursun Van'da düzenlemesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bağımlılığın kronik bir problem olduğuna dikkati çeken Tosun, "Dünya ve ülke olarak bu bağımlılıkla savaş halindeyiz. Tütün kullanımının düşük yaşlara kadar inmesi hepimizi üzüyor. Bu tür programlarla daha bilinçli hale gelmek için hep beraber çalışmalıyız." dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı ise ülkenin dört bir yanından kursa katılımın olmasından gururlandıklarını ifade etti.

Sigara bağımlılığının halk sağlığı problemi olduğunu belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir seneden fazladır aktif şekilde sigara bırakma polikliniğinde çalışmaktayız. Baktığımız hastalarda sigara bırakma oranımız gayet iyi. Sonra da bu çalışmayı genele yayarak, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ile beraber sigara bıraktırma kursunu planladık. Kursa katılım sağlayanlar, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak, sigarayla mücadele cephesinde yer alacak."

Katılımcıların sunumlarıyla devam eden kursun 2 gün süreceği bildirildi.