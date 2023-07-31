Türkiye'ye Sağlık Turizmi İçin Yatırım Yapıldı

Demo Grup Kurucusu Metin Akay, Türkiye'ye sağlık turizmi için yapılan yatırımları ve hedefleri açıkladı. Kas yaparken yağ yakan cihazlar, implant ve protez saç gibi işlemler için Türkiye'ye turist çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'ye 1 günde gerçekleştirilen implant, protez saç ve bölgesel zayıflamada kas yaparken yağ yakan sistemi getirdiklerini belirten Demo Grup Kurucusu Metin Akay, "Sağlık turizmi açısından Türkiye'de 20 milyon dolarlık yatırım yaptık. Kas yaparken yağ yakan cihazlarımıza 10 milyon dolar, implanta 7 milyon dolar, saç bilimi için de 3 milyon dolarlık yatırımımız oldu. 2022'de 1,5 milyon civarı turist, bu işlemler için Türkiye'ye geldi. 2023'te ise bunun iki katını hedefliyoruz" dedi.

1999 yılından bu yana Türkiye'deki yatırımlarına devam ettiğini belirten Metin Akay; estetik, saç alanlarında çalışmalar yaptıklarını ve diş kliniklerinin de mevcut olduğunu söyledi. Saç protezini 2003'te ilk kez Türkiye'ye getirdiklerini iddia eden Akay, "Özellikle saç protezi kuantum, Amerika'dan getirdiğimiz bir sistemdir. Diyelim ki kişi, yıllar önce saçlarını kaybetti. Kaybettiği saçlarının modeli ile bize gelirse birebir aynısı kendisine yapılmaktadır. Öncelikle ense bölgesinden alınan saçı Amerika'ya gönderiyoruz. Amerika'dan bu kendisine özel şekilde bir tasarımla buraya geliyor. Ardından bir günde işlemimizi hallediyoruz. Kuantum sistemini Türkiye'ye ilk getiren biz olduk. Türkiye'de de yüzlerce mankenimiz, sanatçımız, milletvekilimiz bu işlemi kullanmakta.

"30 BİN DOLARLIK YATIRIM HEDEFİMİZ VAR"

Türkiye'deki sağlık turizminin çok iyi seviyelerde olduğunu vurgulayan Akay şunları söyledi:

"Çok güzel bir yerde, İstanbul'da yaşıyoruz. Burası sağlık merkezinin kalbi diyebilirim. Yurtdışından birçok misafirimiz bunun için geliyor. Onlara hem sağlık konusunda yardımcı oluyor hem de onlara İstanbul'u tanıtıyoruz. Özellikle Dubai, İngiltere, Katar'dan gelenler var. En çok Katar'dan gelen oluyor. Kıbrıs da aynı şekilde. Dünyanın her yerinden işlem için buraya geliyorlar. Çünkü Türkiye, bu işlemler için çok iyi bir noktadadır. Özellikle Dubai, Katar ve Viyana'na da çalışmalarımız var. Buralarda toplam 30 bin dolarlık yatırım hedefimiz var."

"HER ŞEYİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE YAPIYORUZ"

Sağlık turizmi ile ilgili Türkiye'de merdiven altı işlerin de başlayıp arttığını da vurgulayan Akay, "Ama bizler bun yapmıyoruz. Her şeyi sağlık üstüne yapıyor, kişi ne isterse onu vermeye çalışıyoruz. Türkiye'ye geldiklerinde öncelikle sağlık uzmanlarımız tarafından karşılanıyorlar. Uzmana tüm sorunlarını anlatıyorlar. Böylece sorun yaşadıkları bölge ile ilgili tasarım çıkartılıyor" dedi.

"1 GÜNDE YAPILAN İMPLANT ZAMAN AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Saç için geldiklerinde, 3-4-5 gün içerisinde muhteşem bir tasarım yapıyoruz. Muhteşem bir gülüş yapıyoruz. Kişi bize bir model dahi getirse birebir aynısı yapılmaktadır. Ayrıca 1 gün içerisinde implant yapmaktayız. Bu da özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz için danışanlarımız için çok büyük bir avantaj. Bunu Türkiye'de ilk yapan da biziz. Biliyorsunuz ki bu hizmetler yurt dışında çok büyük rakamlara veriliyor. Biz bunları Türkiye'de daha uygun fiyatlara yapıyoruz. Özellikle implantın 1 günde yapılması çok önemlidir. Malum zamanımız olmadığı için kısa sürede yapılması mümkündür.

"KAS YAPARKEN YAĞ YAKAN CİHAZ"

Amerika'da Türk doktorun önerisiyle bir bölgesel zayıflama aletini Türkiye'ye getirdiklerini söyleyen Akay cihazı şu şekilde anlattı:

"Yarım saatte 20 bin mekik etkisi yapıyor. Dünyada FDA onaylı olan tek cihaz. Yağ yakıp kas yapıyor. Bunu da 2017'de getirdim. Özellikle kadınlarımız için de çeşitli cihazlarımız mevcut. Bir cihazımızla 45 dakika içinde 13 santim incelme elde edebiliyoruz.

"YAŞANILAN ZOR DÖNEM SAĞLIK TURİZMİNİ ETKİLEMEDİ"

Kovid ve depremle çok zor dönemler yaşanmasına rağmen sağlık turizminde olumsuzluk yaşamadıklarını belirten Akay sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Zor süreçlerden geçiyoruz evet ama bizim yaptığımız işlemlerin özel tarafı, çok kısa sürede çok güzel değişimler sağlamamızdır. 1 günde implant, bir saat içinde saç değişimi, bunun yanında bir seanslık 45 dakika içinde 13 santim incelme sağladığı için çok fazla sizi tercih ediyorlar. Ayrıca tüm markalar da bize ait. Markalarımızın herhangi bir yerde bunu kullanması söz konusu değildir. Bazı yerler maalesef ki buna benzer ürünler kullanıyorlar ama orijinal ürünler değiller."