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Türkiye, Yanık Tedavileri Konusunda Bölgesinde Referans Ülke

Türkiye, Yanık Tedavileri Konusunda Bölgesinde Referans Ülke
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Avrupa Yanık Derneği Başkan Vekili Nadia Depetris, Türkiye'nin yanık tedavileri alanında bölgesinin referans noktası olduğunu ve diğer ülkelerin Türkiye'yi takip ettiğini vurguladı. Antalya'da düzenlenen kongreye katılan Depetris, Türk bilim insanlarının başarılarına dikkat çekti.

Avrupa Yanık Derneği Başkan Vekili Nadia Depetris, Türkiye'nin yanık tedavileri konusunda bölgesinde referans bir ülke olduğunu belirterek, "Hem bilimsel verileri hem kaynakları hem de kültürel anlamda bir referans noktası. Bu coğrafyadaki diğer ülkeler gerçekten Türkiye'yi takip ediyor." dedi.

Depetris, Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "1. Ulusal Yanık Kongresi", "1. Avrasya Yanık Kongresi" ve "1. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, toplantıya katılmanın kendisi için mutluluk ve ayrıcalık olduğunu söyledi.

Kongreye ABD'den Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar birçok ülkeden katılım olmasının önemine işaret eden Depetris, programa Avrupa Yanık Derneğini temsil etmek için katıldığını, "Uluslararası yanık yaralanmaları" üzerine sunum yaptığını belirtti.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlatan Depetris, "Türk bilim insanlarının başarısını gördüm. Son yıllarda Türk meslektaşlarımla temaslarımız oldu. 'Türkiye gerçekten bir referans noktası' diye düşünüyorum. Bu kongre de bunların göstergelerinden bir tanesi. Türkiye, yanık tedavileri konusunda bu coğrafyada hem bilimsel verileri hem kaynaklarıyla hem de kültürel anlamda bir referans noktası. Bu coğrafyadaki diğer ülkeler gerçekten Türkiye'yi takip ediyor." diye konuştu.

"Türkiye bu anlamda çok doğru yolda ilerliyor"

Depetris, dünya genelinde yanık bakımları ve tedavileriyle ilgili iyileştirilmesi gereken durumlar olduğunu vurgulayarak bunun sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya özgü olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yanık tedavileri alanında oldukça başarılı olduğuna dikkati çeken Depetris, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu anlamda çok doğru yolda ilerliyor. Tedavi süreçlerinden güncel gelişmelere, tecrübe paylaşımına, teknolojik altyapısına kadar yanıkla ilgili tüm konuların konuşulduğu bu kongre, yanık tedavilerine katkı için önemli. Bu kongrenin çok etkili ve başarılı sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Sadece Türkiye'den katılımcılar için değil, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden, başka ülkelerden gelen katılımcılar için de önem arz ediyor."

Avrupa ülkelerindeki yanıkla ilgili tedavi süreçlerini ve tecrübelerini paylaşan Depetris, yanık tedavilerinde ülkelerarası işbirliği ve tecrübe paylaşımının herkese faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
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