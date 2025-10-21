Türkiye ve Gürcistan Sağlık Alanında İş Birliği İçin Anlaşma İmzaladı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürcistan Sağlık Bakanı Mikheil Sarjveladze ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Sayın Mikheil Sarjveladze ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde 'USHAŞ ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı" ifadeleri kullanıldı.