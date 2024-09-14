Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin Sürdürülebilir Sağlık Yolculuğu İçin 2030 Vizyonu Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roche Türkiye sponsorluğunda hazırlanan raporda, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla somut eylem planları önerildi. Sağlık sisteminin verimliliği için veri yönetiminin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Roche Türkiye sponsorluğunda, Volitan Global'in yürüttüğü 2030 Sağlık Hareketi Projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye'nin Sürdürülebilir Sağlık Yolculuğunda 2030 Vizyonu ve Eylem Planı: Erken Teşhis, Koruyucu Sağlık ve Veri Yönetişimi" raporu açıklandı.

Rapor, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) iş birliğiyle düzenlenen "Sağlık Hizmetlerinde Gelecek Vizyon Toplantısı"nda kamuoyuna sunuldu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen toplantı kapsamında raporun detaylarının paylaşıldığı panele İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Volitan Global Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ufuk Eren, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Ümit Dereli, Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli ve Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Nazli Sahafi katıldı.

Sağlık sektörünün paydaşları olan kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum örgütlerinden 25'i aşkın uzman tarafından geliştirilen raporda, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla somut eylem planları öneriliyor.

"Sağlıklı Yaşam Endüstrisi Oluşturma", "Koruyucu Sağlık İçin Performans Bazlı Ödeme Sistemleri" ve "Sağlık Veri/Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonu" gibi konuları ele alan rapor, sağlık sisteminde iş birliği, yatırım ve çevik politika çözümlerinin hızlandırılmasına dikkati çekiyor.

Raporda ayrıca, yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların artması gibi demografik değişimlerin sağlık sistemi üzerindeki maliyet baskısını artırdığına vurgu yapılıyor.

Sağlık sisteminin daha verimli hale getirilmesi amacıyla sağlık veri yönetiminin güçlendirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, verilerin etkin kullanımıyla hastaların sağlık süreçlerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde yönetilebileceği, bu sayede maliyetlerin düşürülebileceği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Volitan CEO'su Ufuk Eren, koruyucu sağlık ve erken teşhisin sürdürülebilir sağlık yolculuğunda temel taşıyıcılar olduğunu vurguladı.

Eren, "Sağlık sorunlarını önceden tespit etmek ve önlemek hem bireylerin sağlığını korur hem de sağlık harcamalarını azaltır. Bu nedenle, Türkiye'nin sağlık sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek için bir başlangıç noktası olarak koruyucu sağlık ve erken teşhis yöntemlerine daha fazla odaklanması gerekmektedir. Bu hem nüfusun sağlığına katkı sağlayacak hem de uzun vadede sağlık masraflarını kontrol altına almamıza yardımcı olacaktır. Bu yolda yürürken, Türkiye'nin sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için veri yönetişimi politikalarına odaklanması kritik öneme sahiptir." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Sağlık

istanbul Türkiye Eğitim Sağlık

Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı

Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title