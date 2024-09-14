Türkiye'nin Sürdürülebilir Sağlık Yolculuğu İçin 2030 Vizyonu Açıklandı

Roche Türkiye sponsorluğunda, Volitan Global'in yürüttüğü 2030 Sağlık Hareketi Projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye'nin Sürdürülebilir Sağlık Yolculuğunda 2030 Vizyonu ve Eylem Planı: Erken Teşhis, Koruyucu Sağlık ve Veri Yönetişimi" raporu açıklandı.

Rapor, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) iş birliğiyle düzenlenen "Sağlık Hizmetlerinde Gelecek Vizyon Toplantısı"nda kamuoyuna sunuldu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen toplantı kapsamında raporun detaylarının paylaşıldığı panele İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Volitan Global Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ufuk Eren, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Ümit Dereli, Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli ve Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Nazli Sahafi katıldı.

Sağlık sektörünün paydaşları olan kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum örgütlerinden 25'i aşkın uzman tarafından geliştirilen raporda, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla somut eylem planları öneriliyor.

"Sağlıklı Yaşam Endüstrisi Oluşturma", "Koruyucu Sağlık İçin Performans Bazlı Ödeme Sistemleri" ve "Sağlık Veri/Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonu" gibi konuları ele alan rapor, sağlık sisteminde iş birliği, yatırım ve çevik politika çözümlerinin hızlandırılmasına dikkati çekiyor.

Raporda ayrıca, yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların artması gibi demografik değişimlerin sağlık sistemi üzerindeki maliyet baskısını artırdığına vurgu yapılıyor.

Sağlık sisteminin daha verimli hale getirilmesi amacıyla sağlık veri yönetiminin güçlendirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, verilerin etkin kullanımıyla hastaların sağlık süreçlerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde yönetilebileceği, bu sayede maliyetlerin düşürülebileceği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Volitan CEO'su Ufuk Eren, koruyucu sağlık ve erken teşhisin sürdürülebilir sağlık yolculuğunda temel taşıyıcılar olduğunu vurguladı.

Eren, "Sağlık sorunlarını önceden tespit etmek ve önlemek hem bireylerin sağlığını korur hem de sağlık harcamalarını azaltır. Bu nedenle, Türkiye'nin sağlık sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek için bir başlangıç noktası olarak koruyucu sağlık ve erken teşhis yöntemlerine daha fazla odaklanması gerekmektedir. Bu hem nüfusun sağlığına katkı sağlayacak hem de uzun vadede sağlık masraflarını kontrol altına almamıza yardımcı olacaktır. Bu yolda yürürken, Türkiye'nin sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için veri yönetişimi politikalarına odaklanması kritik öneme sahiptir." açıklamalarında bulundu.