Türkiye'nin En Büyük Karma Projesi Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Açılıyor

Türkiye'nin en büyük karma projesi olan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açmaya hazırlanırken, merkez içinde konumlandırılan ve Bursa'ya yeni nesil sağlık deneyimi yaşatacak olan Meditown tanıtımı, Bursalı hekimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'nin en büyük karma projesi olan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açmaya hazırlanırken, merkez içinde konumlandırılan ve Bursa'ya yeni nesil sağlık deneyimi yaşatacak olan Meditown tanıtımı, Bursalı hekimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Projenin lansman toplantısına Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Metin Yurdakoş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk, Meditown yöneticileri, sağlık profesyonelleri ve seçkin hekimler katıldı. Yatay mimari ile projelendirilen ve Bursa'nın en modern muayenehanelerine ev sahipliği yapacak Meditown Sağlık Merkezi, sağlık profesyonellerinin ve hastalarının değişen ihtiyaçlarına uygun, modern ve yenilikçi çözümler sunmak için tasarlandı.

Meditown Sağlık Merkezi'nin lansman toplantısında konuşan Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, her alanda yenilikçi ve öncü olmayı hedeflediklerini belirterek, bu yaklaşımın en önemli örneğinin Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi projesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin en büyük karma projesi olma özelliğini taşıyan Downtown Eğlence ve Yaşam Merkezi'nin, 620 bin metrekarelik inşaat alanıyla, bünyesinde luxury otel, alışveriş mekanları, yeme içme ve rezidans ile birlikte birçok sosyal donatı alanını barındırdığını, en önemli noktalarından birinin de Bursa'ya yeni nesil sağlık hizmeti sunacak Meditown Sağlık Merkezi olduğunu söyledi.

6 ÜLKEDE ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ACENTE HİZMETİ

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyanın önemli duraklarından biri konumunda olduğunun altını çizen Atış, "Meditown Sağlık Merkezi, Bursa'daki hekimleri sağlık dünya turizmi ağına dahil edecek bir çalışma konseptiyle planlandı. Bu kapsamda 32 muayenehaneden oluşan Meditown'da konumlanacak hekimlerimizin danışma hizmetleri birden fazla yabancı dil bilen profesyoneller tarafından sağlanacak. Öte yandan bu hekimlerimiz ilk etapta dünyanın 6 ülkesinde oluşturulan Meditown'un sağlık turizmi ofislerinden acente hizmeti alabilecekler. Biz sağlık hizmetlerinin konaklama, yeme içme, alışveriş hatta sanatla etkileşimde olacağı bir konseptin yeni sosyal düzenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyoruz" dedi.

Karma yaşam konsept içine konumlandırılmış muayenehaneleriyle bir ilk olma özelliği taşıyan, Meditown'un her yönüyle farklı bir sağlık deneyimi sunacağının altını çizen Atış, AVM ve sağlık tesisinde yılda 15 milyondan fazla kişiyi misafir etmeyi planladıklarını söyledi.

TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SAĞLIK DENEYİMİ

Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Metin Yurdakoş lansmanda yaptığı konuşmada, Meditown'un tasarlanan sağlık deneyiminin ve modern doktor muayenehanelerinin Türkiye'de örneğinin olmadığını belirtti. Meditown'un hem hekimlerin sunacakları sağlık hizmetini modern ve tüm ihtiyaçları karşılanmış bir alanda sunabileceği hem de hastaların her ihtiyacının cevap veren bir konsept oluşturulduğuna dikkati çeken Dr. Yurdakoş, "Bu yeni nesil sağlık hizmetinin ben Türkiye'de bir örneğini görmedim. Hekimlerimiz, Meditown ile alanlarında kendi hedeflerinin çok üzerinde başarılar elde edeceğine inanıyorum. Meditown'un uluslararası danışan portföyü desteğinin özellikle hekimlerimizin sağlık turizm alanındaki amaçlarına ulaşmalarında hızlı bir destekçisi olacaktır" diye konuştu.

Dr. Yurdakoş, hekimlere ve sağlık turizmi alanındaki çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söylediği Meditown'u Bursa'ya kazandıran Atış Şirketler Grubu'na teşekkür etti.

Lansman toplantısında ayrıca Meditown Proje Koordinatörü Ramazan Özgür, Kurumsal Marka ve Pazarlama Koordinatörü Buket Tanrıseven ve Meditown Tıbbi Koordinatörü Dr. Melike Kasap, davete katılan hekimlere ve sağlık profesyonellerine, yeni nesil sağlık konsepti hakkında detaylı bilgiler aktardı.