Türkiye MS Derneği Dünya MS Günü etkinliği düzenledi

Türkiye MS Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, hastalar ve yakınları uzman doktorlarla buluştu. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Aşır Nadar, MS hastalığının santral sinir sistemini etkilediğini belirtti ve hastalarda farkındalık yaratmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini ifade etti.