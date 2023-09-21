Türkiye, Derne'deki sel felaketinde sağlık hizmeti sunuyor

Sel felaketinin yaşandığı Derne'de arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Türkiye, kurduğu sahra hastanelerle kentin sağlık sorununu da çözmeye çalışıyor.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Libya Başkanlık Konseyinin çağrısı sonrası bölgeye ilk ulaşan ülke olan Türkiye, arama kurtarma çalışmalarından temizlik hizmetlerine, gıda ve su desteğinden sağlık hizmetlerine geniş bir yelpazede çalışma yürütüyor.

İlk uluslararası ekip olması nedeniyle diğer ülkelerin çalışmalarını da koordine eden Türkiye, AFAD organizasyonuyla Sağlık Bakanlığı tarafından iki sahra çadır kurmak üzere de çalışma yaptı.

Derne'de hizmete giren ilk sahra hastanesi, yaralı ve hasta afetzedelere hizmet verirken diğerinin de kurulumu tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Hakan Güler, AA muhabirine, bakanlık olarak afet bölgesine ilk etapta 11 ekiple ulaştıklarını söyledi.

İlk olarak Libyalıların kurduğu sahra hastanesinde acil hizmeti vermeye başladıklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Ardından ihtiyaçlar doğrultusunda biz de 148 kişilik bir ekiple, 20'nin üzerinde sağlık aracı ve 12 tır ile alana intikal ettik. Buraya iki adet daha sahra hastanesi kurulması planlandı. İlki şehrin doğu bölgesinde olan bir hastane, kurulumu tamamlandı, hizmet vermeye başladık. İkincisinin de kurulumu tamamlandı. Hastanelerimiz acil servis, çocuk hastalıkları servisi ve polikliniği, kadın doğum servisi, doğumhane servisi ve polikliniği, ameliyathanesi, yoğun bakımı, görüntüleme laboratuvarı ve ultrason gibi hizmetlerle de Libyalılara destek verecek. Hastanelerimiz ortalama 60-70 personelle çalışmakta."

Yardım için gelen başka ülkelerin de sağlık alanında çalışmalarının bulunduğunu ancak ameliyathaneleri de kapsayan bir sahra hastanesinin ilk kez kurulduğunu anlatan Güler, "Libya vatandaşlarının hizmete ihtiyacı olduğu sürece biz buradayız." diye konuştu.