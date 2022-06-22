Türkiye'deki genetik girişim, Çin'de dikkat çekti

Çin'in Guangdong Eyaleti'ndeki Shenzhen'de düzenlenen Gençlik Teknolojisi ve Yenilik Forumu'na Türkiye'den katılan Doç. Dr. Ahmet Uludağ ve Prof. Dr. Emre Tepeli, genetik alanında yaptıkları projeyle dikkat çekti. Proje kapsamında geliştirilen biyoinformatik yazılımı ile ileri seviyedeki genetik analizleri yurt içinde yapılabiliyor. Ayrıca, çalışmayla Türkiye'nin genetik verilerinin başka ülkelere transferine de engel olunması amaçlanıyor.

Çin'in Guangdong Eyaleti'ndeki Shenzhen'de 2 Haziran'da başlayan Şanghay İş Birliği Örgütü (SCO) Gençlik Teknolojisi ve Yenilik Forumu üç gün sürdü. Birçok ülkeden temsilcinin katılımıyla hem çevrim içi hem çevrim dışı olarak gerçekleşen forumda, ülkeler arasındaki iş birliğini teşvik etmek, ortak bir geleceğe sahip, daha yakın bir topluluk oluşturmak için teknoloji ve inovasyondaki değişimlerden yararlanılabileceğinin üzerinde duruldu.

Uluslararası alanda da ses getiren forumda, Türkiye'deki genetik girişimler de dikkat çekti. Forumda İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Uludağ ve İstanbul Atlas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emre Tepeli'nin genetik alanındaki girişimleri ve çalışmalarına yönelik bir sunum yaptı. Doç. Dr. Uludağ, foruma çevrim içi katılarak, genetik alanında geliştirdikleri projeyi anlattı. Doç. Dr. Uludağ, geliştirdikleri biyoinformatik yazılımı sayesinde genetik test sonuçlarının yurt içinde güvenli şekilde saklanması, Tüm Ekzom Sekanslama, Tümör Mutasyon Yükü, Likit Biyopsi ve Tümör Profilleme gibi testlerin rutin olarak uygulanması ve özel genetik çözümler sunulması konularının altını çizerek, Türkiye'de ilklere imza attıklarını söyledi.

Genetik uzmanlarının geliştirdiği Next Genetic projesi kapsamında yapılan biyoinformatik yazılımı, ileri seviyedeki genetik analizleri yurt içinde yapılmasını sağlıyor. Böylece Türkiye'nin genetik verilerinin başka ülkelere transferine de engel olunması amaçlanıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN İLHAM VERİCİ BULUNDU

Forum sonrası açıklama yapan Doç. Dr. Uludağ, "Özellikle Çinli gençlerin yanı sıra, globalde genç ve dinamik Çin işgücü ile ilgilenen markaların ilgi gösterdiği bu foruma davet edilmek bizim ve ülkemiz adına gerçekten onur vericiydi. Genetik gibi geleceği parlak bir sektörde ülkemizden çıkıp global bir proje olma yolunda ilerleyen hikayemiz, Çin'de genç girişimciler için ilham verici bulundu. Umuyorum ki üzerinde çalıştığımız Next Genetic projemiz kısa, orta vadeli hedef ve yatırımlarıyla ilham verici olmayı sürdürecek" dedi.

Prof. Dr. Emre Tepeli ise biyoinformatik uygulamayı geliştirmeye devam ederek Türkiye'nin genetik analizler konusunda yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık