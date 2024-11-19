Türkiye'de Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen "yenidoğan çetesi" ile ilgili dava İstanbul'da görülmeye devam ediliyor.

Duruşmanın ikinci gününde sanıklar ifade veriyor.

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, duruşma salonundaki gazeteciler, dördüncü sanığın savunma yapmaya başladığını aktarıyor.

Örgüt lideri olarak isimleri geçen Fırat Sarı, 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ve Dr. İlker Gönen'e henüz sıra gelmedi.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi'nde, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor.

İlk gün bazı gazeteciler, avukatlar ve mağdur aileleri duruşma salonuna alınmayınca tartışma yaşandı.

Mağdur ailelerin çoğunun müdahillikleri, "iddianamede yer almamaları" nedeniyle kabul edilmedi.

Tutuklu sanık Fırat Sarı, kimlik tespiti için sanık kürsüsünde aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi.

Birinci gün ifade veren tutuklu sanıklardan hemşire Doğukan Taşçı, savunmasında, ilaç satışı ve hasta şablonlarındaki oynamalar dahil bazı usulsüzlükleri kabul etti.

Ancak Taşçı "kasten öldürme" dahil üzerine atılı ciddi suçlamaları reddetti.

Taşçı, SGK’dan daha fazla para kazanmak için usulsüzlük yapıldığını da kabul etti.

Tutuklu sanık Fırat Sarı'yı da suçlayan Taşçı, "Fırat Sarı yoğun bakım boşalınca sitem ediyordu" dedi.

Sanık avukatlarından biri Fırat Sarı hakkındaki dinleme kararlarının rüşvet iddiasıyla alındığını ancak bu iddiaya ilişkin tapelerin delil olabileceğini savundu.

CHP'den Bakan'a istifa çağrısı

İstanbul'da bu gelişmeler yaşanırken Ankara'da da CHP lideri Özgür Özel bir kez daha Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.

Grup toplantısında Özel şöyle konuştu:

"Nasıl bir çelişkidir, ne hazin bir tesadüftür ki bir anda yenidoğan çetesi İstanbul'da yargılanıyor bir yanda Sağlık Bakanı gelmiş Plan Bütçe Komisyonu’nda bir yıl boyunca sağlığı nasıl yöneteceğini, hastaneleri nasıl yöneteceğini, yenidoğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıyor."

Özgür Özel, suçlamaların Kemal Memişoğlu'nun il sağlık müdürü olduğu zamanı kapsadığını da hatırlattı:

"Hala daha bu gelmiş Plan Bütçe Komisyonu’nda milletin vekillerinin gözünün içine bakıp kendisine bakan muamelesi yapılmasını bekliyor. Arkadaşlarımız onun gözüne baktılar istifaya çağırdılar. Onun konuşmasında orayı terk ettiler. O istifa edilecek, o hesap verilecek."

Meclis'teki komisyon toplantısına katılan Bakan Memişoğlu, "Bizim için bu operasyonun adı, 'çürük elma operasyonu', çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'dir." dedi.

Memişoğlu idari denetime ek olarak bilim insanlarının katılımı ile "yeni bir denetim modeli" hayata geçirdiklerini de söyledi.

CHP Memişoğlu'nun konuşması sırasında komisyon salonunu terk etti.

İddianamede neler var?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 22'si tutuklu 47 sanık hakkında 1399 sayfalık bir iddianame hazırladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi 28 Ekim'de kabul etti.

İddianamede sanıkların İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bazı bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettirdikleri, bazılarının ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.

İddianamede;

Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın pek çok özel hastaneyle olan sözleşmelerine bağlı olarak, doğum sonrası ölümleri azaltmak için yenidoğan bebeklerin kaldığı yoğun bakımlara günlük 8000 TL ödeme yapılıyor.

" Yenidoğan çetesinin" devletin gün bazlı hesaplanarak ödemesini yaptığı "yoğun bakım tedavisi" kapsamında, "sözde tedavi" uygulaması üzerinden kazanç edebilmek adına 19 özel hastane ve birçok "112 Acil" personelini organize ettiği iddia ediliyor.