Türkiye'de tütün kullanımı yılda 120 binden fazla insanın ölümüne neden oluyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Arslan, Türkiye'de tütün kullanımı nedeniyle yılda 120 binden fazla insanın öldüğünü belirterek, 'Bu çok önemli bir rakam. Covid-19 sürecinde ülkemizde 100 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla pandemiye gösterdiğimiz ehemmiyeti tütün kullanımına karşı da göstermemiz lazım' dedi.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Arslan, Türkiye'de tütün kullanımı nedeniyle yılda 120 binden fazla insanın öldüğünü belirterek, "Bu çok önemli bir rakam. Covid-19 sürecinde ülkemizde 100 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla pandemiye gösterdiğimiz ehemmiyeti tütün kullanımına karşı da göstermemiz lazım" dedi.

Ankara'da da Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle 'Tütüne Değil, Gıdaya İhtiyacınız Var' konulu bir panel düzenlendi. Gülhane Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başkan Yardımcısı Viorel Gutu, Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde sigarının zararları anlatılarak; açlık, yetersiz beslenme ve kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmak için tütün yerine gıda üretiminin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Panelin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bıraktırma Polikliniği'nde sigarayı bırakan öğrencilere sertifika, 'Dumansız Ankara' projesine destek veren işletmelere de çeşitli ödüller verildi.