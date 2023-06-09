Türkiye'de en yaşlı kişiye yapılan akciğer nakli başarılı geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu bildirdi.