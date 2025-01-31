Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde genellikle orta kulak iltihabı, mide, göğüs ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan 'Bactrim' isimli antibiyotik hakkında alarm verildi. Türkiye'de de özellikle çocuk yaştaki enfeksiyonlarda sıkça başvurulan antibiyotiğin ölüme kadar varabilen aşırı yan etkilere yol açabileceği anlaşıldı.

Küresel çapta özellikle; orta kulak iltihabı, mide, göğüs ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan 'Bactrim' isimli antibiyotik hakkında alarm verildi.

ÖLÜME KADAR VARABİLİYOR

Yapılan son araştırmalar, akciğer sorunlarının yanı sıra Bactrim'in yol açtığı yan etkilerin ölüme kadar varabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, ilacın bu duruma bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı tetikleyici bir etki ile neden olduğunu ifade etti.

KULLANAN HASTALARIN 3'TE 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

2021 senesinde gerçekleştirilen bir araştırma, Bactrim kullanan hastaların 3'te 1'inin yaşamını yitirdiğini, yüzde 20'sine ise akciğer nakli yapıldığını kanıtladı. Araştırma üzerine ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( Fda ), ilacın etiketine "şiddetli akciğer yan etkileri" uyarısının eklenmesine karar verdi.

RAFLARDAN KALDIRMA KARARI

Son olarak, Teksas eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Emmie Bellucci'nin hayatta kalma mücadelesi vermesi, ilacın özellikle genç hastalarda solunum yetmezliğine yol açabileceğini gözler önüne serdi. Bu gelişme sonrası FDA, Bactrim'in raflardan kaldırılmasına karar verdi. Kararı uygulayan ilk eyalet ise Alabama oldu.

TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

Bactrim, Türkiye'de de çocukların tedavisinde sıklıkla tercih ediliyor. Bactrim, ABD'de ise her yıl yaklaşık 3 milyon insan tarafından çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor.

Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Sağlık
img

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
img

Trump açık açık tehdit etti
img

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

şimdiye kadar sağlık bakanları ne iş yapıyorlardı.. nice hayâtlar söndükten sonra... yani illa ABD veya başka ülke de sorun çıkınca mı .. harekete geçiliyor.. covid -19 aşısını da zorunlu kıldılar.. peki bu iktidar hesap verdi mi yoksa Ali-Cengiz oyunları devam mı ediyor.. sağlık bakanı zengin oldu covid-19..da şu AKP YE hala oy verecek varsa Allah onu da AKP ile birlikte haşretsin..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.