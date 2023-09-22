Türkiye Alzheimer Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hasta ve hasta yakınları ile beraber farkındalık buluşması düzenledi. Buluşmada, Alzheimer hastalığının tanımı, hastalığın günlük hayata olumsuz etkileri, hastaların günlük hayatını kolaylaştıracak çözüm önerileri, aktivite tavsiyeleri ve tedavide gelinen son nokta ele alındı.

Türkiye Alzheimer Derneği'nden farkındalık buluşması

ANKARA - Türkiye Alzheimer Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hasta ve hasta yakınları ile beraber farkındalık buluşması düzenledi.

Türkiye Alzheimer Derneği tarafından Alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla buluşma düzenlendi. Çok sayıda Alzheimer hastası ve hasta yakınının katıldığı buluşmaya, Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şube Başkanı Gül Yalçın Çakmaklı da katıldı. Buluşmada, Alzheimer hastalığının tanımı, hastalığın günlük hayata olumsuz etkileri, hastaların günlük hayatını kolaylaştıracak çözüm önerileri, aktivite tavsiyeleri ve tedavide gelinen son nokta ele alındı.

Çakmaklı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, hasta ve hasta yakınları ile birlikte zaman geçirmek için toplandıklarını ifade ederek, "Amacımız hastalarımız ve hasta yakınlarımız ile zaman geçirmek. Aynı zamanda toplumda hastalık hakkında farkındalık oluşturmak. Alzheimer hastalığı en sık görülen nörodejenetif hastalık, en önemli risk faktörü de yaş. Dolayısıyla yaşlanan toplumlarda görülme sıklığı da artıyor. Şu anda ülkemizde yaklaşık 900 bin civarında hasta olduğu düşünülüyor" açıklamalarında bulundu.

"Sosyalleşmek, sosyal aktiviteler yapmak önem taşıyor"

Hastalığın erken tanısı ve muhtemel tedavi yöntemlerinin çok önem taşıdığını aktaran Çakmaklı, "Nelerle hastalığa karşı önlem alırız? Bu herkesin kafasındaki soru oluyor. Bunu için her daim öğrenmeye devam etmek ve gerek fiziksel gerek zihinsel aktiviteleri yoğun gerçekleştirmek önemli. Fizik egzersizin önemini iyi biliyoruz. Düzenli egzersiz kalbimizi hızlandıracak aerobik egzersiz tarzı egzersizlerin düzenli yapılması. Sosyalleşmek, sosyal aktiviteler yapmak önem taşıyor. Yeni bir dil öğrenmek yeni bir hobi geliştirmek, bunların hepsi korunma önlemi olarak işe yarıyor" dedi.

Alzheimer hastalığını erken dönemde tanımanın önemli olduğunu dile getiren Çakmaklı, "2023 yılı bu konuda önemli bir yıl oldu. Alzheimer hastalığının belirtilerinin ilerlemesine yönelik bazı tedaviler artık geliştirilmeye başlandı ve bunlar yavaş yavaş kullanıma giriyor" ifadelerini kullandı.

"Bir kişi unutuyor diye bunu 'yaşlıdır, unutur' şeklinde karşılamamak gerek"

Unutkanlıklar konusunda dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Çakmaklı, "Bir kişi unutuyor diye bunu 'yaşlıdır, unutur' şeklinde karşılamamak, ciddiye alarak gerekli doktorlara başvurarak bunun neden olduğunun anlanması önem taşıyor" dedi.