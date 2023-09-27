Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Sahipsiz hayvanlar konusunda belediyeler görevini yerine getirmiyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen 'sahipsiz hayvanlar' konusunun her kuduz vakasında karşılarına çıktığını belirterek, bakımevi kurma görevini yerine getirmeyen belediyeleri eleştirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen "sahipsiz hayvanlar" konusunun her kuduz vakasında karşılarına çıktığını belirterek, bakımevi kurma görevini yerine getirmeyen belediyeleri eleştirdi.

Eroğlu, Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada her yıl yaklaşık 59 bin kişinin kuduz nedeniyle yaşamını kaybettiğini belirtti.

Vakaların çoğunun Asya ve Afrika ülkelerinde görüldüğüne dikkati çeken Eroğlu, kuduz nedeniyle ölümlerin yüzde 80'inin kırsal bölgede gerçekleştiğini ve yüzde 40'ını 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğunu ifade etti.

Eroğlu, yüzde 100 önlenebilir bir hastalık olan kuduzun son yıllarda Türkiye'de daha fazla konuşulduğuna işaret ederek, ülkede her yıl yaklaşık 250 bin kuduz riskli temas bildirimi yapıldığını, yılda ortalama 1-2 kuduz vakası görüldüğünü bildirdi.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle popülasyon artışı nedeniyle ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline gelen 'sahipsiz hayvanlar' konusu her kuduz vakasında karşımıza çıkmaktadır. Halihazırda ülkenin bir 'sahipsiz hayvan popülasyon' sorunu olduğu, bu konuda sorumlu olanların belediyeler olmasına rağmen bu görevi yerine getirmedikleri de bilinen bir gerçektir. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırma ve tedavileri için yıllardır belediyeleri göreve çağırmamıza rağmen maalesef çok az sayıda belediye 'bakımevi kurma' görevini yerine getirmektedir. Resmi organizasyonda, 30 büyükşehir, 51 il ve 922 ilçe olmasına rağmen toplam geçici bakımevi/barınak sayısı 260 civarındadır."