Türk Toraks Derneğinin 26. Yıllık Kongresi, Antalya'da gerçekleşti

Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından düzenlenen 26. Yıllık Kongresi'nde, Türkiye'de sağlık, hekimlik, verem ve tütünle savaş gibi konularda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından düzenlenen 26. Yıllık Kongresi'nde, Türkiye'de sağlık, hekimlik, verem ve tütünle savaş gibi konularda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Serik'in Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Tek Nefesle" mottosuyla gerçekleştirilen kongreye, binin üzerinde göğüs hastalıkları uzmanı ve asistan hekim katıldı.

Uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı kongrede, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem ve Akciğer Sağlığı" başlıklı oturum düzenledi.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, AA muhabirine, kongrede, sağlık ve hekimlik, verem ve tütünle savaş gibi çeşitli konularda Türkiye'nin ilk yüzyılının değerlendirildiği ve gelecek yıllara ışık tutmayı amaçlayan oturumların yapıldığını söyledi.

Kongrede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini konu alan oturumlara da yer verdiklerini belirten İtil, "Deprem bölgesinde yaşayan meslektaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinleyip sorunlarını tespit ettik. Arkadaşlarımızı kongremizde misafir ederek bir nebze de olsa nefes aldırmak istedik." diye konuştu.

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk de, OECD verilerini karşılaştırdıklarında tüberkloz ile ilgili Türkiye'nin büyük bir gelişme kaydettiğini kaydetti.

Tütün kullanım oranının Türkiye'de yüzde 28 olduğunu ve düşmesi için daha çok çalışmak gerektiğini kaydeden Köktürk, özellikle elektronik sigaraların yeni jenerasyon için büyük tehlike olduğunu vurguladı.