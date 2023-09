Türk Toraks Derneği: Covid-19'un yeni varyantlarına karşı mRNA aşısı temin edilmeli

Türk Toraks Derneği (TTD), tüm dünyayı tedirgin ederek yeni önlemlerin alınmasına neden olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 7 günde 17 bin 546 kişiyi etkileyen Covid-19'un yeni varyantlarına karşı mRNA aşısı temin edilerek başta sağlık çalışanları olmak üzere risk gruplarının aşılanması gerektiğini açıkladı.

Türk Toraks Derneği'nden yapılan açıklamada, tüm dünyada milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs pandemisinin 3'üncü yılında salgının gündemden çıkmadığını, aşı eşitsizliği sorununun hala çözülmediğini belirtildi. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre tüm dünyada 770 milyon vaka sayısının, 7 milyona yakın ölümün gerçekleştiği vurgulandı. Son yedi günde ise koronavirüsün yeni varyantından 17 bin 546 kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, yeniden tırmanan salgına ilişkin TTD Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis, ve Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Fatih Tekin'in değerlendirmelerine yer verildi.

"6 AYLIKTAN İTİBAREN GÜNCELLENMİŞ AŞILARIN YAPTIRILMASI ÖNERİLİYOR"

Prof. Dr. Ebru Çakır Edis, "11 Eylül 2023'de FDA (U.S. Food and Drug Administraion) Moderna ve Pfizer tarafından 2023-2024 için güncellenen, Omicron varyant XBB.1.5'e karşı hastaneye yatış ve mortaliteyi azaltmak dahil sonuçlar üzerine daha etkili olduğuna dair kanıtlar olan aşılara acil kullanım onayı vermiştir" diyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgını ne yazık ki devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada 770 milyon vaka sayısı, 7 milyona yakın ölüm ve son yedi gündeki yeni vaka sayı da 17 bin 546'dır. Dünya salgının 3. yılında halen bu salgını gündeminden çıkaramamış, aşı eşitsizliği sorununu hala çözememiştir. 11 Eylül 2023'de FDA (U.S. Food and Drug Administraion) Moderna ve Pfizer tarafından 2023-2024 için güncellenen, Omicron varyant XBB.1.5'e karşı hastaneye yatış ve mortaliteyi azaltmak dahil sonuçlar üzerine daha etkili olduğuna dair kanıtlar olan aşılara acil kullanım onayı vermiştir. FDA, güncellenmiş bu aşıların güvenli ve etkin olduğunu düşündüklerini; 6 aylık ve daha büyük bireyler için faydalarının risklerinden daha ağır bastığını vurgulamaktadır. Yan etkilerin diğer aşılarla benzer olduğu ifade edilmiştir. Aşıların 12 yaş ve üzeri yaş grubunda onaylandığı, 6-11 yaş aralığında acil kullanıma onay verildiği hatırlatılmıştır. Aynı zamanda Covid-19'da da tıpkı influenzada olduğu gibi her yıl güncellenmiş aşıların uygulanması gerekebileceği ifade edilmiştir. Bir gün sonra 12 Eylül'de CDC (Centers for Disease Control and Prevention)'de aşı önerilerini güncellemiş ve 6 aylıktan büyük herkese aşı önermiştir. Son 2 ay içerisinde aşı yaptırmamış herkesin güncellenmiş aşılar ile aşılanması tavsiye edilmiştir. Covid-19'un varyantlarının zamanla değişim göstereceği, buna karşı aşı yanıtının da azalabileceği vurgulanmıştır. Bu sonbahar-kış sezonunda Covid-19 aşılarının yanı sıra influenza ve RSV aşılarının da olduğu hatırlatılmıştır."

"AŞILAR HASTALIĞIN HAFİF GEÇİRİLMESİ İÇİN YARARLI"

Uzm. Dr. Fatih Tekin de yakın zamanda yapılan çalışmalarda güncellenmiş aşıların şu an dolaşımda bulunan EG.5 (Eris) ve BA.2.86 (Pirola) dahil olmak üzere varyantlara karşı etkili olduğunun gösterildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Aşıların Covid-19 enfeksiyonuna karşı yüzde 100 koruma sağlamasa bile hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlayabileceği; hastane yatışı ve ölümlere karşı koruma sağlayacağı, hatta Long-Covid gelişiminin önlenmesinde etkili olabileceği vurgulanmıştır. Türkiye Covid-19 vaka sayısı olarak dünyada 11. sıradadır ve ne yazık ki halen polivalan aşısı uygulanmaya başlanmamıştır. Kış dönemi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de influenza gibi viral solunum yolları hastalıklarının artacağı aşikardır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül tarihinde Covid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirmiştir, diğer varyantından bahsetmemiştir. Ancak hem yapılan test sayısının düşüklüğü hem de varyant testlerinin uygulanması ile ilgili kısıtlılıklar nedeniyle bu rakam yeterince Türkiye'deki vaka sayısını yansıtmamaktadır. Sağlık çalışanları için özellikle hasta muayene ederken maske kullanması, bu gruba yönelik olarak influenza aşısı temin edilmesi ve risk grupları (sağlık çalışanları öncelikle olmak üzere) varyant mRNA aşısı ile aşılanması gereklidir."