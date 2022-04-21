Türk Tabipleri Birliği: 'Pandemi bitmedi, devam ediyor'

Küresel salgınla mücadelede önemli bir aşamaya gelişmiş olsa da virüs henüz hayatımızdan çıkmış değil. 27 Nisan'da yapılması planlanan ve maske ile ilgili önemli kararların alınacağı bilim kurulu toplantısı ile ilgili TTB'den dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"11 BİN 556 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

TTB'den yapılan açıklamada Bakan Koca'nın toplantı tarihini 20 Nisan'dan 27 Nisan'a ertelediği hatırlatılarak "Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 29 Ocak 2022'de yaptığı bir konuşmasında; "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerde ki gücünde değil" dedikten sonra 30 Ocak'tan 19 Nisan tarihine kadar resmi rakamlara göre COVID-19 nedeniyle 11 bin 565 kişi ölmüştür. Ne yazık ki salgın, Sağlık Bakanı "bitti" dediğinde bitmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İki yılın ardından mevcut duruma dair değerlendirmemiz; süreç içinde paylaştığımız pek çok raporun son halkası olarak TTB web sitesinde erişime açıktır. Pandemide ikinci yılın sonunda ortaya konan soru ve sorunlar hakkında Sağlık Bakanlığı; önünü görebileceği projeksiyonlar ve çeşitli senaryolar için yeterli, tatmin edici yanıtlar vermekle ve toplumu aydınlatmakla yükümlüdür. Geldiğimiz aşamada iktidar salgını yönet(e)memiş, uyguladığı politikalarla önlenebilir ölümlere neden olmuştur. Pandemi sürecinin bu evresinde Sağlık Bakanlığı'nı halk sağlığını gözetmeye, bilimsel ve gerçekçi sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve Bilim Kurulu'na salgının bitmediğini ve devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz.

"KORUYUCU TEDBİRLERİ BİR SÜRE DAHA DEVAM ETTİRMELİYİZ"

Maske, temizlik ve mesafe gibi kişisel koruyucu önlemlerin devam etmesinin yanı sıra havalandırma ve kapalı ortamlarda fazla kalınmaması gibi birçok tedbiri günlük yaşamımızdan bir süre daha çıkarmamamız gerektiğini belirtiyoruz. Tam aşı oranlarımızın düşük olduğunu, olası bir varyant değişikliği ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle aşı konusunun daha fazla önemsenmesi gerektiğini savunuyoruz."