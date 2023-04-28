Türk Saç Ekimi Kliniği Vatanmed, Polonya'da Yeni Şubesini Açtı

Türk saç ekimi kliniği Vatanmed yeni şubesini Polonya'da açtı. Vatanmed Saç Ekim Merkezi'nin Kurucusu Uğur Öztürk, "Türk saç ekimi klinikleri, son yıllarda yabancı hastalar tarafından daha çok tercih ediliyor. Bunun nedenleri arasında ise yüksek teknoloji, deneyimli hekim kadrosu, uygun fiyatlar ve sonuç odaklı yaklaşımlar bulunuyor" dedi.

Türkiye sağlık turizminde, büyük ivme yakalayarak dünyanın merkezi haline geldi. Uluslararası Sağlık Hizmetleri'nin (USHAŞ) paylaştığı veriler, 2021'de Türkiye'ye gelen sağlık turistlerinin sayısının bir yılda yüzde 87,61 arttığını gösteriyor ve hastaların büyük bir kesimi saç ektirmek için seyahat ediyor. Bunun nedenlerinin ilk sıralarında ise Türkiye'deki saç ekimi kliniklerinin deneyimli uzman hekimlerle kaliteli sağlık hizmetleri ve uygun fiyatlar gibi avantajlar sunması bulunmaktadır. 17 yıllık deneyimiyle 22 ülkede faaliyet gösteren Vatanmed Saç Ekim Merkezi de yeni şubesini Polonya'da açtı.

"TÜRKİYE SAÇ EKİM ALANINDA DÜNYA LİDERİ OLACAK"

Türk saç ekimi kliniklerinin dünyada şubeleşmesi ve sektörün son durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Vatanmed Saç Ekim Merkezi Kurucusu Uğur Öztürk, "Dünyada saç ekimi denildiğinde akla gelen birkaç ülke varken, Türkiye bunların başında yer alıyor. Ülkemizin önümüzdeki dönemde saç ekiminde lider bölge olacağını düşünüyoruz. Ancak elbette bu sadece ülke sınırları içinde kaliteli hizmet vermekle mümkün olmuyor ve potansiyelimizi globale de taşımak gerekiyor. Uzman doktorlarımızın başarısını ancak bu şekilde daha geniş kitlelere gösterebiliriz. Vatanmed olarak tam da bu yüzden

"22 ÜLKEDE HİZMET VERİYORUZ"

Saç ekimi alanında Türkiye'nin çok hızlı bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Vatanmed Saç Ekim Merkezi Kurucusu Uğur Öztürk, "Bizim hikayemiz de tıpkı ülkemizin hikayesi gibi. İlk kliniğimizi İstanbul'un Fatih ilçesinde açtık. 17 yıllık yolculuğumuzun sonunda 22 ülkeye ulaştık. Saç ekimini herkes adına konforlu deneyimlere dönüştürmek için yurt dışında şubeleşmeyi sürdürüyoruz. Son olarak da saç ekimine yoğun ilgi gösterilen Polonya'da şube açtık. Elbette önceliğimiz insanların Türkiye'ye gelmesi. Ancak bu seçenek her zaman mümkün olmuyor. Biz de çeşitli ülkelerdeki şubelerimizle bu problemleri ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK SAFİR FUE YÖNTEMİ TERCİH EDİLİYOR"

Saç ekimi hizmeti almak için şubelerine gelen ziyaretçilerinin en çok hangi yöntemleri tercih ettiğine de değinen Öztürk, "Saç, sakal, bıyık ve kaş ekimi gibi pek çok hizmet sunuyoruz. En çok talep aldığımız saç ekiminde ise hastalarımız çoğu Safir FUE yöntemini tercih ediyor. Başarı oranı çok yüksek olan bu yöntem, klasik tekniklerle kıyaslandığında çok daha küçük kanallar açılmasına olanak tanıyor. Böylece iyileşme süreci de oldukça kısalıyor" şeklinde konuştu.

"SIRALAMAYI DHI TEKNİĞİ TAKİP EDİYOR"

Diğer öne çıkan yöntemlerinin de DHI olduğunun altını çizen Vatanmed Saç Ekim Merkezi Kurucusu Uğur Öztürk sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"DHI tekniği, saç ekiminin belirlenen bölgeye doğrudan uygulandığı bir işlemdir. Tıraşlı ya da tıraşsız şekilde gerçekleştirilebilir ve kanal açma işlemi yapılmaz. Hastalar kısa sürede sağlıklı ve gür saçlara kavuşabilir ve operasyonun hemen ardından gerekli önlemleri alarak günlük rutinlerine dönebilir. Uzman hekimlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu işlemlerin her birinde hastalarımıza tüm süreçte rehberlik ediyor ve kusursuz bir deneyim sunuyoruz."