Türk Oftalmoloji Derneği'nin Canlı Cerrahi Sempozyumu Başladı

Türk Oftalmoloji Derneği tarafından düzenlenen 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu, ulusal ve uluslararası alandan göz hekimlerinin katılımıyla Bilkent Şehir Hastanesinde 4 gün boyunca canlı yayında 70 göz ameliyatı gerçekleştirecek. Kornea naklinden şaşılık tedavisine kadar farklı birçok branştaki ameliyatlar yapılacak.

Türk Oftalmoloji Derneğince düzenlenen "7. Canlı Cerrahi Sempozyumu" kapsamında ulusal ve uluslararası alandan göz hekimleri, Bilkent Şehir Hastanesinde 4 gün boyunca canlı yayında 70 göz ameliyatı gerçekleştirecek.

Türkiye'deki göz doktorlarını temsil eden derneğin ulusal ve uluslararası katılımla 7'ncisini düzenlediği "Canlı Cerrahi Sempozyumu" başladı. Sempozyum kapsamında çok sayıda asistan hekimin izlemesi amacıyla canlı yayında gerçekleştirilen göz ameliyatlarına Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ev sahipliği yapıyor.

Kornea naklinden şaşılık tedavisine kadar farklı birçok branştaki ameliyatlar bugünden itibaren 4 gün boyunca devam edecek, hekimler toplam 70 hastanın göz ameliyatını canlı yayında anlatarak yapacak.

Yüksek çözünürlüklü 4 kamera ile konferans salonundaki dev ekrana yansıtılan ameliyatlar sırasında da alanının önde gelen hekimleri, hastanedeki ameliyathaneye kurulan reji odasından eş zamanlı bilgi paylaşımında bulunacak.

"Dünyada tek diyebileceğimiz bir organizasyon"

Sabahtan itibaren başlayan ameliyatlar sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, sempozyumun canlı cerrahi eğitimleri açısından ulusal ve uluslararası alanda çok önem verilen bir etkinlik olduğunu anlattı.

Kapran, "Bu yıl gözün 6 farklı bilim dalında 4 gün çok yoğun ameliyatlar gerçekleştirilecek. Bu, dünyada tek diyebileceğimiz bir organizasyon ve canlı cerrahi hekimlerimizin eğitimleri açısından çok önemli." diye konuştu.

Her ameliyatın kayda alındığını ve sonrasında da hekimler tarafından izlenip üzerine tartışıldığını aktaran Kapran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sempozyum kapsamında yurt dışından ve yurt içinden gelen uzmanlarımız var. Onlar da cerrahi operasyonlar gerçekleştirilirken canlı yayın üzerinden öneri ve görüşlerini paylaşıyor. Bu çerçevede bilimsel tartışmalar gerçekleştiriliyor. 4 gün boyunca yapılacak ameliyatlar gözün bütün cerrahi birimlerini kapsıyor. Örneğin, retina (vitreoretinal), kornea, katarakt ve refraksiyon, glokom, şaşılık ve oküloplastik cerrahi bunun içerisinde."

Prof. Dr. Kapran, Türkiye'de göz alanında dünyanın en ileri teknolojisinin kullanıldığına işaret ederek, "Bu ameliyatları ve sempozyumu yurt dışından yaklaşık 600 göz hekimi de aktif takip ediyor, eğitimlerden faydalanıyor. Yurt içinde ise izleyen, şu anda kayıtlı 805 göz hekimimiz var. Bu sayı artıyor, kendi alanlarıyla ilgili ameliyatları canlı izliyorlar." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de göz hekimleri olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten onur duyduklarını vurgulayan Kapran, şunları kaydetti:

"Toplam 70 göz ameliyatı canlı yayında yapılacak. Acil gelen vakalar da olabiliyor, onlar da alınacak. Bütün olguları tedavi edeceğiz ve çok ileri tedaviler yapılacak. Bilkent Şehir Hastanesinin bu anlamda teknolojik altyapısı da üst seviyede. Tamamı da meslektaşlarımızla paylaşılacak. Göz hekimleri olarak mesleğimizi çok severek, büyük bir gururla, özveriyle yapıyoruz. Ülkemizde tıbbi gelişmeler, ameliyatların çok başarılı yapılması hepimizi çok gururlandırıyor."

"Günde 1000 hastanın bakıldığı, 14 ameliyathanesi bulunun büyük bir kliniğiz"

Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer de "Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak, bu hizmeti Türk hekimlerine sunmak bizim için çok büyük gurur ve onur. Hastane göz kliniğimiz günde 1000 hastanın bakıldığı, 14 ameliyathanesiyle her gün yaklaşık 100-120 hastanın ameliyat edildiği, akademik kadrosu çok güçlü büyük bir klinik." dedi.

Bugün kornea naklinin de yapılacağını belirten Kemer, "Hem meslektaşlarımızla tecrübe paylaşımında bulunmaktan hem de özellikle ameliyatı her yerde yapılamayan hastalarımıza şifa kaynağı olmaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün farklı retina cerrahisi ameliyatları yapılacak"

Hastanenin Göz Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Yazar da bugünkü operasyonların ağırlıklı olarak retina cerrahisi alanında olduğunu dile getirdi.

Yazar, "Bu organizasyon hem hastalar yönünden hem de meslektaşlarımız açısından çok yararlı olacak. Çok farklı cerrahi operasyonlar yapılacak, bu çerçevede uygun hastalar belirlendi. Cerrahi operasyonlarımız sabah 08.00 itibarıyla başladı ve devam ediyor. Bugün her çeşit retina cerrahisi ameliyatları yapılacak. Örneğin, göz içine düşmüş yabancı cisim, mercek, görme tabakasında ayrılma, yırtık veya şeker hastalığına bağlı kanamaları olan hastaların tedavisi yürütülecek." ifadelerini kullandı.

42 haftalık prematüre bebeğe retina ameliyatı yapıldı

Sempozyum çerçevesinde prematüre bebeğin cerrahi operasyonunu gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Özbek ise şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğim cerrahi doğalı 3 ay olmuş ama erken doğum olduğu için aslında 42 haftalık prematüre bebeğimizdeki retina problemiyle ilgiliydi. Kısaca 'ROP' dediğimiz prematüre retinopatisine bağlı körlük yapabilen bir hastalık bu. ROP hastalığında çoğunlukla cerrahi uygulamadan, lazer veya çeşitli yöntemlerle çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ancak bu tedavilere cevap verilemediği durumda ameliyat seçeneğini kullanıyoruz."

Prof. Dr. Özbek, bebeklerdeki göz hastalıklarının zamanında tespiti açısından yenidoğan taramalarının büyük önem taşıdığını, bu sayede erken tedaviyle artık çok az sayıda bebeğin bu tip ameliyatlara alındığını vurguladı.