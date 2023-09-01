Türk Nöroşirürji Akademisi, 2023 Bilimsel Konferansı için Erzurum'da uzman akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Konferansta bilimsel oturumlar düzenlenecek ve Erzurum'un tarihi ve turistik mekanları da gezilecek.

- Türk Nöroşirürji Akademisi Erzurum'da toplandı

ERZURUM - Türk Nöroşirürji Akademisi, 2023 Bilimsel Konferansı konusunda uzman 100 akademisyen ve uzmanlık öğrencisi ile birlikte Erzurum'da toplandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde yapılan TNA Bilimsel Konferansı'nın açılış konuşmasını Türk Nöroşirürji Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nejat Akalan yaptı. Açılış programında bir konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak her zaman akademik anlamdaki çalışmalara olan desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra sosyal konuşma içeriğiyle Prof. Dr. Rıfat Kütük "Anadolu Tıp Kitapları" üzerine bir sunum yaptı.

Türkiye'de Türk Nöroşirürji Derneği ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği adlarıyla iki beyin ve sinir cerrahisi meslek kuruluşu bulunduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Kadıoğlu " 2014 yılında TNDer' in çatısı altında, nöroşirürji felsefesi üzerine çalışmalar yapmak, nöroşirürji temel bilimlerini geliştirmek ve desteklemek, nöroşirürji alanında araştırmalar yapmak ve bu konularda strateji belirlemek, genç ve akademik gelecek vaat eden kişilerin bilimsel ve etik gelişimlerini temin etmek, diğer nörolojik bilim dallarıyla işbirliğini arttırmak ve nöroşirürji camiasının etik ve geleneklerini geliştirmek ve güçlendirmek üzere - bilimsel olarak özgür olan- Türk Nöroşirürji Akademisi kuruldu. Erzurum'da bu gün 2023 Bilimsel Konferansı çerçevesinde paylaşımlar yapmak üzere toplandık. Akademik çalışmalarla birlikte davetlilere Erzurum'un kadim kültürünü ve tarihini tanıtmış olacağız" dedi.

Türk Nöroşirürji Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nejat Akalan, her yıl bir defa, ülkemizin farklı merkezlerinden birisinde bilimsel ve sosyal etkinlik düzenlediklerini vurgulayarak, "Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetimi yıllık olarak yapılan ve "konferans" ismiyle düzenlenen bu etkinliğin 2023 yılında 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Erzurum'da toplanmasını kararlaştırmıştır. Türk Nöroşirürji Akademisi 2023 Konferansının 8.sinin, sınırlı sayıda nöroşirürisyen ve nöroşirürji uzmanlık öğrencisinin katılımıyla, Cumhuriyetimizin 100. Yılında şehrimizde toplanması oldukça değerli ve anlamlıdır." dedi.

TNA Bilimsel Konferansında; Akademik Yazım Çalıştayı, Güncel Nöroşirürji Eğitimi, Akademik Yazım Çalıştayı-2 (İnteraktif uygulamalı), Nöroşirürji Eğiticisi Oturumu ve Kurumsal Çatı Altında Nöroşirürji başlıklarında bilimsel oturumlar gerçekleştirilecek. TNA Bilimsel Konferansına katılan davetliler bilimsel çalışmaların yanı sıra Erzurum tarihi ve turistlik mekanlarında da geziler yapacak.