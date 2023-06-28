Türk Kızılayı Türkiye ve 21 Ülkede Vekaletle Kurban Kesimine Başladı

Türk Kızılayı, Türkiye ve 21 ülkede vekaletle kurban kesimine ve kurban eti dağıtmaya başladı. Kurban etleri deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılıyor ve bir bölümü kavurma ve kıyma konservesi haline getirilerek ihtiyaç anında dağıtılacak.

Türk Kızılay, Türkiye ve 21 ülkede vekaletle kurban kesimine ve kurban eti dağıtmaya başladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla bu yıl Türkiye ve 21 ülkede vekaletle kurban organizasyonu yapılıyor.

Kesim işlemleriyle ilgili bağışçılara SMS veya mail yoluyla bilgi veren Kızılay, kurban etlerini ikişer kilogramlık paketler halinde öncelikle deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırıyor.

Kızılay, kurban etlerinin bir bölümünü ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurma ve kıyma konservesi haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç anında dağıtacak.

Bayramın ilk gününde Türkiye ve 21 ülkede başlayan vekaletle kurban organizasyonu, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar devam edecek.