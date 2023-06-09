Türk Kızılayı, Pakistan'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Türk Kızılayı ve Pakistan Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanya, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Kampanyaya Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve yabancı misyonlardan yetkililer katıldı. Toplamda 68 ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay ve Pakistan Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanya, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi.

Pakistan'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve bu ülkedeki yabancı misyonlardan yetkililerin katıldığı kampanyada 68 ünite kan bağışında bulunuldu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Haziran Dünya Kan Bağış günü dolayısıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildiğini, bu yıl kampanyayı erken yaptıklarını ifade etti.

Paçacı, kampanya ile Pakistan-Türkiye kardeşliğini perçinlediklerini dile getirerek, "Kan kardeşliğimiz gerçekleşmiş oluyor." dedi.

Endonezya'nın İslamabad Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Budi Virman da kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulunmaya geldiğini vurgulayarak, "Bir damla kan birçok hayatı kurtarabilir." diye konuştu.