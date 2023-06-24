Türk Kızılayı Hakkari'de Kan Bağışı Kampanyası Başlattı

Türk Kızılay görevlileri, Hakkari'de başlattıkları kampanyayla vatandaşların kan bağışı başvurularını kabul etti. Mobil kan bağışı aracı Hakkari Belediyesi karşısında konuşlandırıldı ve kent sakinleri de kan bağışında bulunmak için Kızılay aracını ziyaret etti. Kızılay görevlileri 2 gün boyunca vatandaşlardan 112 ünite kan bağışı aldı.