Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik

AA - Hüseyin Bağış - Sağlık
 - Güncelleme:
Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik

Türk Kızılay İzmir Şubesi Kadın Teşkilatı, kanserin bütüncül yaklaşım ile mücadelesinde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

İZMİR (AA) - Türk Kızılay İzmir Şubesi Kadın Teşkilatı, kanserin bütüncül yaklaşım ile mücadelesinde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Bilirsen yönetirsin" sloganlı organizasyon Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın ve Psikolog Eren Korkmaz konuşma yaptı. Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ile piyanist İlyun Bürkev konser verdi.

Türk Kızılay İzmir Şube Kadın Başkanı Gözde Birman, farkındalık projelerinin önemini vurgulayarak, "Projeye destek veren tüm çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Elde edilecek gelirin dezavantajlı kanser hastalarının ihtiyaçları için kullanılacak." dedi.

AA / Hüseyin Bağış - Sağlık

Kızılay, Kanser, İzmir, Türk, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title