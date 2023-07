Türk Kızılay'ın yeni başkanı, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu

Türk Kızılay Olağanüstü Genel Kurulu, Etimesgut ilçesindeki Kızılay yerleşkesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği programa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılay üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Geçerli oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yeni Genel Başkan seçildi. Yılmaz, Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı oldu.

Bakan Koca, Genel Kurul'un hayırlı olmasını dileyerek, Kızılay, kurulduğu 11 Haziran 1868'den beri, asil bir merhamet duygusunun bu coğrafyadan başlayarak; yoksulların, mağdurların dünyasında adı olmuştur. Bizim dilimizin belki de dünyadaki en bilinen kelimelerinden biri Kızılay'dır. Kızılay'ımızın faaliyetleri, en evrensel ve milli işlerimiz arasındadır. Türk Kızılay'ın ulaştığı her yerde, bayrağındaki ayla Türk bayrağındaki ay, sırt sırtadır. Bu bayrağı, yurt dışında ve yurt içinde taşıyan her gönüllüye; görevini gönüllülük bilinciyle yapan tüm görevlilere minnettarız. Bu minnettarlığın tarihi Kızılay kadar eskidir diye konuştu.

Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Kızılay'a her zaman katkı vereceğini ifade ederek, Bugün gururla söylüyorum ki 2015 yılında almış olduğumuz Kızılay yönetiminin ekonomik büyüklüğünü 30 kat büyüterek yeni Genel Başkanı'mıza devrediyoruz. Binlerle sayılı olan gönüllülerimizi yüz binlerle sayılı gönüllülere coşturarak çıkartmış bir hareket olarak teslim ediyoruz. Bugün on binlerle sayılı olan bağışçılarımızı her yıl 3 milyonu aşkın bağışçının bağış yaptığı, dünyanın en fazla sayıda insanının bağış yaptığı sivil toplum kuruluşu itibarıyla Allah'a hamdolsun Genel Başkanı'mıza devrediyoruz. Planlarımız var, programlarımız var. Bu yürüyüş hiçbir zaman durmayacak biliyorum açıklamasında bulundu.