Türk Kızılay Derneği'nden Siirt'e mobil ikram aracı

Türk Kızılay Derneği tarafından hazırlanan mobil ikram aracı, Siirt Türk Kızılay Derneği'ne teslim edildi.

Beslenme ve afete müdahale araç kapasitesini artırmak amacıyla Siirt Kızılay'ın envanterine mobil ikram aracı katıldı. Mobil araç tek seferde bin kişilik yemek yapabilme imkanı sunuyor. İkram aracının doğal afetlerde beslenme ihtiyacını karşılayacağını, olay yerine intikal etme konusunda 7/24 hazır olacağını belirten Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, ikram aracının iyi günlerde kullanılmasını arzu ettiklerini belirtti. Tanık, "Türk Kızılay Derneği'nin kuruluş amacındaki hedeflerinden bir tanesi de afetlerde insanlarımızın ıstırabını dindirmektir. Nerede doğal afet varsa orada Kızılay vardır. 1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla kurulan Kızılay, yaralı askerlerimize yardım etmek ve yaralarını sarma amacıyla kurulan bir dernektir. Bugün de afetlerde ciddi bir şekilde beslenme grubu olarak Türkiye'de tam acil afet eylem planında beslenme grubu olarak nitelendirilmektedir. Afetlerde hizmet etmekteyiz. Sıcak yemek dağıtabilecek bir aşevi kuruyoruz. Bunun yanında da doğal afetlere karşı mobil aracımız geldi. Müge Anlı'nın Türk Kızılayı Genel Merkezine bağışlamış olduğu bin kişilik yemek yapabilme aracı bizlere teslim edildi. Afetin olduğu yerde mobilize olarak orada yemek dağıtılmak üzere gelen bir AŞ aracıdır. Türkiye'de şu ana kadar 25 yere dağıtıldı. Siirt'e bir tane getirdik. İyi günlerde ülkemizin özel gün ve haftalarında kullanmayı nasip etsin" diye konuştu. - SİİRT