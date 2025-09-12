Türk Kızılay'dan Orman Yangınlarına Yönelik İlk Yardım Eğitimi

TÜRK Kızılay , orman yangınlarında yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma durumlarına ilişkin simülasyonlar eşliğinde gönüllülere ve orman çalışanlarına ilk yardım eğitimi verdi.

Her yıl eylül ayının 2'nci cumartesi günü ' Dünya İlk Yardım Günü' olarak kutlanıyor. İlk yardımın yaşamsal önemi konusunda farkındalık yaratmak üzere dünya genelinde 25'inci kez kutlanan Dünya İlk Yardım Günü'nün bu yılki teması 'İlk Yardım ve İklim Değişikliği' olarak belirlendi. Yaz boyunca yaşanan orman yangınlarında müdahale ekiplerine destek veren Türk Kızılay, bu yıl 'Dünya İlk Yardım Günü'nü orman yangınlarında ilk yardım uygulamalarına yönelik özel bir eğitim ile karşıladı. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma durumlarına ilişkin simülasyonlar eşliğinde gönüllülere ve orman çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi.

'İLK YARDIM, HAYAT KURTARICI BİR MÜDAHALE'

Türk Kızılay Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Halil Ekinci, eğitimin ardından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz iş birliği protokolü çerçevesinde, ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin, orman yangınlarında nasıl değerlendirilebileceği yönünde alan oluşturmuştuk. Bu çerçevede Türk Kızılay olarak hem Genç Kızılay hem Kadın Kızılay hem Engelsiz Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla, profesyonellerimizle birlikte, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir eğitim çalışması yaptık. Bu çalışmayla, orman yangınlarına müdahale edecek insanlarımızın ihtiyaçları halinde ilk sağlık yardımının nasıl yapılacağını anlatmaya çalışıyoruz. İlk yardım; kaza, afet anında hayat kurtarıcı bir müdahale. Ondan dolayı da bunun bilinçli yapılması ve gönüllüler aracılığıyla afete, yangına müdahale esnasında yapılması çok önem arz etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı'yla birlikte bu eğitimi planlamış bulunmaktayız" dedi.