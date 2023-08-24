Türk Kızılay, Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale eden ekiplere yemek ve su sağlıyor

Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın bölgelerindeki ekipler ve vatandaşlara yemek ve su temin ediyor. Profesyonel ekipler ve Kızılay gönüllüleri, mobil ikram araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere ve bölgedeki vatandaşlara yardımcı oluyor.

Türk Kızılay, Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle bölgedeki vatandaşlara yemek ve su sağlıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'deki yangın bölgelerinde ilk andan bu yana sahada olan profesyonel ekipler ile 50 Kızılay gönüllüsü, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler ile bölgedeki vatandaşların yemek ve su ihtiyacını 11 mobil ikram aracıyla karşılıyor.

Türk Kızılay ekipleri ve gönüllüler, mobil ikram araçlarının bulunduğu noktalara gelemeyen ekiplerin de yanına giderek yemek, ayran ve su dağıtıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki Beslenme Platformu üyeleri de bölgede Kızılay koordinesinde hizmet veriyor.