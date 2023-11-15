Türk Kızılay Bilecik Şubesine Mobil İkram Aracı Tahsis Edildi

Türk Kızılay Bilecik Şubesine, yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı genel merkezden mobil ikram aracı tahsisi yapıldı.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, yaptığı açıklamada, kazandırılan ikram aracının kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını ifade ederek aracın toplumsal olaylar, afetler ve etkinliklerde kullanılacağını söyledi. Uzun, "Mobil araç tek seferde bin kişilik yemek yapabilme imkanı sunuyor, bu araçlarımız herhangi bir afet, toplumsal bir olay olduğunda vatandaşlarımızın ilk ihtiyaçlarını karşılayacak şekildedir. Bununla birlikte şartlı bağışlarınız, yapmak istediğiniz hayırlarınızı şubemizce yerine getirebiliriz. İlimize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi. - BİLECİK