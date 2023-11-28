Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Seçildi

Ankara'da düzenlenen Türk Eczacıları Birliği 44. Dönem Olağan Kongresinde yapılan seçimlerde Birlik İçin El Ele grubu listelerinden seçime giren Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi olarak üst yönetimde görev aldı.

16-19 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türk Eczacıları Birliği 44. Dönem Olağan Kongresinde yapılan seçimlerde Birlik İçin El Ele grubu listelerinden seçime giren Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi olarak üst yönetimde görev aldı.

İki listenin yarıştığı seçimlerde Güç Birlikte Grubu 7 üye ile yönetimde yer alırken; listeyi delen Ankara, Mersin, Erzurum ve Aksaray Eczacı Odası Başkanları Birlik İçin El Ele grubu olarak 4 isimle üst yönetimde görev yapacaklar.

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Abdullah Caner Güven, oda tarihinde ilk kez merkez heyetinde temsil edilecek olmanın gururunu, mutluluğunu ve sorumluluğunu hissettiklerini ifade etti.

Güven; "Gerek bölgemizden meslektaşlarımızın, gerek odalarımızın ve delegelerimizin destek ve teveccühleri için teşekkür ediyoruz. Merkez Heyetimizde uyum içinde birliğimize, mesleğimize, meslektaşlarımıza ve toplumumuza hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Abdullah Caner Güven' in Merkez Heyetinde görev alacak olması nedeni ile boşalan oda başkanlığı görevine yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Ecz. Selami Cengiz' in seçildiği bildirildi. - ERZURUM