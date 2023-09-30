Türk Eczacıları Birliği Aydın 21. Bölge Eczacı Odası'nın 2023 Seçimli Genel Kurulu Başladı

Türk Eczacıları Birliği Aydın 21. Bölge Eczacı Odası'nın 2023 yılı olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

Aydın Eczacı Odası'nın hizmet binasında başlayan Ayhan Süer Arda'nın Divan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kongrede, Aydın Eczacı Odası'nın faaliyetleri ve özellikle 6 Şubat Depremi'nde odanın deprem bölgesinde eczacılar adına yürüttüğü faaliyetler dikkat çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, odanın çalışmaları slayt eşliğinde üyelere aktarıldı. Yarın sandık başına gidecek olan eczacılar oylarını kullanacaklar.

Mevcut başkan Sefa Karaarslan dışında adayın çıkmadığı seçimlerde Karaarslan, mesleklerine ve meslektaşlarına yönelik yapılan çalışmalardan söz edip, özellikle deprem felaketi sonrası hiçbir fedakarlıktan kaçmayan meslektaşlarına ve yönetimine ve oda çalışanlarına teşekkür etti.

Dünya'da yaşanan pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin Türkiye'de de yaşandığını belirten Karaarslan, "Bu süreçte ekonomik olarak en fazla etkilenen kesimlerin başında eczacılar geliyor. Tasarruf deyince de önce ilaç akla geliyor. Bu süreçte ilaç fiyat farklarının arttığı ve ödenmeyen ilaç fiyatlarının yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. İlaç fiyatlarını baskılamak için uygulanan politikalar ilaç yokluklarını da ortaya çıkardı. Eczanelerimizde vatandaşa ilaç fiyat farklarını izah etmeye çalışırken, bir de vatandaşın ilaçlarını bulması için çalışıyoruz. 5 ilacın biri, ikisi yok. Bunları aşmayı çalışıyoruz. Umut ediyorum bu politikalar daha iyi yöne doğru evrilir" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin büyük acılar yaşattığını ifade eden Başkan Karaaslan, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, yaralıları acil şifalar diledi. Deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden birinin Türk Eczacılar Birliği ekipleri olduğunu belirten Karaarslan, "Deprem bölgesine ilk ulaşan Türk Eczacılar Birliği ekipleri oldu. Orada 27 sahra eczane kuruldu ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için koordineli bir şekilde hızla çalıştık. Bu depremde büyük açılar yaşadık ama öğrendiklerimiz de var. Buradan alınacak dersleri tüm kurumlar ve sivil toplum örgütleri olarak çıkarmalıyız. Bir daha böyle acılar yaşamayız. Türk Eczacılar Birliği'nin böyle bir felakete hazır olduğunu, altyapısı olarak depremin ilk gününden itibaren hazırlıklı olduğunu gördüm. Gezici eczanelerimiz, sahra eczanelerimiz deprem bölgesindeydi" diye konuştu.

Türk Eczacılar Birliği'nin kararlı tavrıyla ilaç fiyatlarında eczacı payının artırıldığını sözlerine ekleyen Karaarslan, "Maliyetlerimiz arttı. Ekim ayında SGK ile reçete hizmet bedellerinin artırılması yeniden görüşülecek. İnşallah yeniden bunu gündeme getireceğiz. Yardımcı eczacılık da staj döneminden sayılmalı. Bunun için öneri sundum, genç meslektaşlarımız bu konuda daha fazla mağdur olmamalı. Kasım ayında yapılacak Türk Eczacılar Birliği'nin Genel Kurulu'nda amacımız mesleği yarınlara taşıyacak bir Türk Eczacılar Birliği heyetinin oluşması bizim öncelilerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.

Raporların okunması ve oy birliği ile oylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümü ile genel kurulun ilk günü son bulurken, Aydınlı eczacılar yarın sandık başına giderek oy kullanacak. - AYDIN