Türk doktorların Ankara'daki göz ameliyatı İtalya'da canlı izlendi

Türk hekimlerin yaptığı retina yırtığı ameliyatı, İtalya'daki uluslararası göz cerrahisi kongresinde canlı izlendi.

Bu yıl 23'üncüsü İtalya'nın Tirieste kentinde yapılan Vitreoretinal Cerrahi Kongresi'ne, aralarında Türk hekimlerin de yer aldığı 19 ülkenin göz cerrahları katıldı.

Uluslararası kongrenin katılımcıları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden Uzman Doktor Mehmet Önen başkanlığında yapılan ameliyatı canlı izledi.

Ameliyatla, sol gözünde yüzde 80 görme kaybı bulunan 61 yaşındaki kadın hastaya, tıpta "vitrektomi" olarak isimlendirilen, gözün arka kısmında bulunan jel kıvamındaki maddenin alınması ve retinadaki problemlerin giderilmesine yönelik cerrahi uygulandı.

Her yaş grubunda görülebiliyor

Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sorunun kalıcı görme kaybına yol açan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Görmemizi sağlayan ağ tabakasının olması gereken yerden ayrılmasıyla, görmenin kaybıyla sonuçlanan bir hastalık. Vitoretinal cerrahi ile tedavisi mümkün, hasta görmesine kavuşuyor. Özel birtakım enstrümanlar kullanıyoruz bunun için." dedi.

Bu sorunun doğuştan olmadığını, her yaş grubunda görülebildiğini anlatan Önen, hastalığa yüksek miyopi, bazı genetik hastalıklar ve travmanın neden olabildiğini anlattı. Önen, "En önemli ise gözde bazı yırtıklar, ışık çakmaları, gözde uçuşma hissi en önemli bulgulardır. Bunlardan birinin olması halinde acil hekime başvurulması gereklidir." uyarısında bulundu.

"Türk hekimlerinin cerrahi potansiyeli ve bilgi birikimi, son derece yüksek"

Önen, "özellikli vitreoretinal cerrahisi"nde, hastanın gözüne üç küçük delik açılarak girildiğini, görmeyi sağlayan tabakanın ayrıldığı yerden yerine yerleştirildiğini ve lazerle yapıştırıldığını kaydetti.

Bu yöntemin standart cerrahiden farkının, göz içine açılan deliklerin çok küçük olmasından kaynaklandığına işaret eden Önen, çocuklarda daha etkili olan yöntemin iyileşme hızını artırdığını ve hastaların kısa sürede taburcu edildiğini söyledi.

Önen, Türk hekimlerinin tıbbın birçok alanında olduğu gibi göz cerrahisinde de öne çıktığını belirterek, "Türk hekimlerinin cerrahi potansiyeli ve bilgi birikimi, son derece yüksek. Bu anlamda belki dünyanın en yüksek seviyesine sahibiz diyebilirim." diye konuştu.

Türkiye'deki ameliyatın İtalya'daki kongreden canlı izlendiğini kaydeden Önen, "Uluslararası bir kongreye bizim canlı olarak deneyimlerimizi aktarmamız istendi. Biz de oradaki hekimlere kendi deneyimlerimizi aktarma şansı bulacağız. Bu bizim ülkemiz adına ve hastanemiz adına oldukça önemli, gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Önen, kongre kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Fransa ve İtalya'dan canlı cerrahi uygulamalarının yapılacağını söyledi.