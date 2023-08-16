Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları 3. Toplantısı ve 9. Dünya Türk Tıp Kongresi Özbekistan'da düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sağlık Bakanları 3. Toplantısı ile 9. Dünya Türk Tıp Kongresi, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda, sağlık alanındaki işbirliği ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sağlık Bakanları 3. Toplantısı ile 9. Dünya Türk Tıp Kongresi, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlendi.

Özbekistan Sağlık Bakanı Amrillo İnoyatov'un ev sahipliğindeki toplantının açılış törenine TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, Kırgızistan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Tilek Mamadaliyev ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra kongreye davet edilen Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Jamoliddin Abdullozoda ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Marsel Minnulin de katıldı.

İnoyatov, açılış töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu etkinliğin Özbekistan topraklarında dünyaya gelen modern tıbbın kurucusu İbn-i Sina'nın doğduğu gün gerçekleştiğinin altını çizerek "Bu seçkin bilim adamı, keşifleriyle tıbbın anatomi, psikoloji, farmakoloji, terapi, cerrahi, teşhis ve hijyen gibi alanlarını yeni bir düzeye taşıdı." dedi.

İbn-i Sina'nın 1000 yıl önceki tedavi yöntemlerinin halen geçerli olduğunu kaydeden İnoyatov, bu etkinlik kapsamında katılımcılar sağlık alanındaki işbirliğinin yanı sıra tıp alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, tıp biliminin geliştirilmesi gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev de TDT üye ve gözlemci ülkeler arasında kamusal, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın her alanında işbirliğinin yükselen bir çizgide geliştiğini dile getirdi.

Musayev, bu sağlam temeller üzerine inşa edilen ilişkilerin sağlık alanında da oluşturulması gerektiğine işaret ederek "Türk Devletleri Teşkilatına üye ve gözlemci ülkeler arasında birleşik bir tıp bilim alanı oluşturulmasını, bilimsel araştırmalar yürütülmesini, tıp eğitimi standartlarının belirlenmesini ve sürekli tıp eğitiminin sağlanmasını ortak faaliyetimizin ana yönleri olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kazakistan Sağlık Bakanı Giniyat da TDT'ye üye ülkelerin sağlık alanındaki işbirliğinin güçlendirmesini desteklediklerini belirterek "Ülkelerimiz benzer bir tarihsel gelişimin yanı sıra benzer sağlık sistemine de sahiptir. Bu alandaki işbirliğimiz ortak sorunları çözmemize ve ortak hedeflere ulaşmamıza olanak sağlar." ifadesini kullandı.

Giniyat, Kazakistan olarak TDT ülkeleri arasında onkoloji alanında koordinasyon komitesinin oluşturulmasına öncelik verdiklerini belirterek söz konusu kongre kapsamında kabul edilen Ortak Deklarasyon'da yer alan maddelerin Türk dünyası ülkeleri için önemli olduğunu vurguladı.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Mamadaliyev de katılımcı ülkelerin sağlık sistemlerini iyileştirmek için yenilikçi önerilerde bulunulacağı bu kongrenin Türk dünyasının tıp uzmanlarını bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu aktardı.

Mamadaliyev, ülkeler arasında organ nakli alanında işbirliğinin genişletilmesinin hala çok önemli bir konu olduğun anlatarak "Eminim ki ülkelerimiz, tutarlı, adil, sürdürülebilir ve uygulanabilir sağlık sistemleri oluşturma ve güçlendirme zorluklarını aşmak için birlikte ilerlemeye devam edecek." dedi.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de yaptığı konuşmada, etkinliğin başarılı geçeceğine ve gelecekte sağlık alanındaki ilişkilerin daha da güçlü temeller üzerine kurulacağına olan güvenini dile getirdi.

Ömüraliyev, tartışılacak konuların ve alınacak kararların örgütün çalışmalarına yeni bir açıdan önemli bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Toplantıda kongrenin Ortak Deklarasyonu kabul edildi.