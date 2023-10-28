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Turhal Devlet Hastanesi Çalışanlarından İşaret Dili Klibi

Turhal Devlet Hastanesi'nde görev yapan çalışanlar, aldıkları işaret dili eğitimiyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için bir klip hazırladı. Klipte, işaret diliyle 'Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' ve 'Cumhuriyetimiz 100 yaşında, kutlu olsun' ifadeleri yer aldı.