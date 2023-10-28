Turhal Devlet Hastanesi Çalışanlarından İşaret Dili Klibi
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Sağlık Haberleri
Turhal Devlet Hastanesi'nde görev yapan çalışanlar, aldıkları işaret dili eğitimiyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için bir klip hazırladı. Klipte, işaret diliyle 'Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' ve 'Cumhuriyetimiz 100 yaşında, kutlu olsun' ifadeleri yer aldı.
Turhal Devlet Hastanesi'nde 120 saatlik işaret dili eğitimi alan çalışanlar, klip hazırladı.
Hastanede güvenlik, yönlendirme ve tıbbi sekreter olarak görev yapan çalışanlar, öğrendikleri işaret diliyle klip hazırlayarak, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Klipte, "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun", "Cumhuriyetimiz 100 yaşında, kutlu olsun" sözleri işaret diliyle anlatıldı.
Kaynak: AA / Sağlık