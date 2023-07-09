Tunceli'de Dağda Kaza: Ayak Bileği Kırılan Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde geziye çıkan bir kişi, dağlık alanda düşerek ayak bileğini kırdı. Ambulans helikopter sevk edilerek kişi hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıktığı dağlık alanda ayak bileği kırılan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden 72 yaşındaki Mehmet Çelik Çakmak, patikada ilerlerken düşerek ayak bileğini kırdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Arazinin sarp olmasından dolayı bölgeye ambulans gidemediği için Düzgün Baba Dağı'na, Malatya'dan ambulans helikopter intikal etti.

Ekiplerin desteğiyle helikoptere taşınan Çakmak, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.