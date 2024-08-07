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Tunceli'de 16 Aile Sağlığı Merkezinde sağlık hizmeti veriliyor

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Tunceli genelinde 16 Aile Sağlığı merkezinde 31 hekim ve 31 aile sağlığı elemanı ile birinci basamak sağlık hizmeti veriliyor. Aile Sağlığı Merkezleri hakkında bilgi veren Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Aile Sağlığı Merkezlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleriyle teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri düşük maliyetli etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumu olduğunu söyledi.

Tunceli'de 16 Aile Sağlığı Merkezinde sağlık hizmeti veriliyor

TUNCELİ - Tunceli genelinde 16 Aile Sağlığı merkezinde 31 hekim ve 31 aile sağlığı elemanı ile birinci basamak sağlık hizmeti veriliyor.

Aile Sağlığı Merkezleri hakkında bilgi veren Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Aile Sağlığı Merkezlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleriyle teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri düşük maliyetli etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumu olduğunu söyledi. Dr. Duran, "Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri verilmektedir. Aile hekimi, anne karnındaki bebekten ailenin en yaşlı bireyine kadar ailenin bütün fertlerinin sağlığından ve her türlü sağlık sorunlarından sorumludur. Sorumluluğunu üstlendiği kişinin hastalıklardan korunması için gerekli tedbirleri alır, hastalık halinde bilgi ve tecrübesi çerçevesinde tedaviyi gerçekleştirir. Aile hekimlerinin hizmet verdiği aile sağlığı merkezlerinde poliklinik hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri verilmektedir. Birinci basamak doktoru aynı zamanda sağlık hizmetlerinin bütünüyle kurulumundan sorumlu doktordur. Çözüm, uzmanlık veya özel donanım gerektiren sağlık problemlerinde yapacağı danışmanlık hizmetiyle kişiyi diğer uzman hekimlere, diş hekimlerine veya ikinci; üçüncü basamak sağlık kurumlarına yönlendirerek koordinatör görevi üstlenir. Hastaya verilen hizmetleri izler ve hizmet birimleri arasında koordinasyon sağlar. Bu da birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında bir iletişim ve denge oluşturur. Dolayısıyla aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin aynı zamanda sağlık danışmanı, sağlık konularında onlara yol gösteren ve haklarını savunan kişi konumundadır" dedi.

Merkezlerinde verilen hizmetlere değinen Dr. Duran, "Aile Sağlığı Merkezlerimize aile planlamasından çocuk bakımı ve aşı uygulamalarına, sağlıklı beslenmeden bulaşıcı hastalıklara kadar her konuda başvuruda bulunabilir, birçok sağlık hizmetini ücretsiz olarak alabilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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