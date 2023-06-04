TÜMYÜZDER'in 'Full Face Congress' kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından 1000'den fazla katılımcının yer aldığı TÜMYÜZDER'in 'Full Face Congress' kongresi İstanbul'da düzenlendi. Yüz, baş ve boyun bölgesinin gençleştirilmesi, bu işlerin iyi eğitim almış hekimlerce yapılması, merdiven altının önlenip, halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen kongrede konuşmacılar yüz estetiğindeki son gelişmeleri paylaştı. TÜMYÜZDER Başkanı Opr. Dr. Orhan Alan, kongrenin amacını ve hedeflerini açıkladı.

Tüm Yüz Derneği (TÜMYÜZDER) tarafından bu yıl 'Full Face Congress'nin ikincisi düzenlendi. Yüz, baş ve boyun bölgesinin gençleştirilmesi, bu işlerin iyi eğitim almış hekimlerce yapılması, merdiven altının önlenip, halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen kongrede 1000'den fazla katılımcı vardı.

İstanbul'da gerçekleştirilen ve 3 gün süren kongreye Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından da katılım oldu. Konuşmacılar yüz estetiğindeki son gelişmeleri paylaşarak bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Kongreye yönelik bilgi veren TÜMYÜZDER Başkanı Opr. Dr. Orhan Alan, "Bu yıl kongremizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Yüz gençleştirme uygulamalarıyla ilgili Türkiye'deki meslektaşlarımızı geliştirmek amacıyla bu kongreyi yapıyoruz. Geçen sene 500 meslektaşımız katılmıştı bu yıl sayı 1000 oldu. Bu işlemlerin ruhsatlı yerlerde uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılması lazım. O nedenle meslektaşlarımızın daha bilgili ve işinin ehli olması gerekiyor. Bu anlamda elimizden geldiğince eğitim vermeye çalıştık. Mesleğinde uzman meslektaşlarımız kongrede katılan doktorlarımıza sunumlar yaptı" dedi.

SENEYE KONGREYİ ULUSLARARASI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Opr. Dr. Alan, " Türkiye'deki hekimler genelde büyük kongreler için yurt dışına gidiyor. Ülkemizde yüz estetiğine yönelik büyük bir kongre yapılamamıştı. Avrupa'daki böyle kongreler ülkeye katkı sağlıyor. Ülke tanıtımı oluyor, ekonomik katkı oluyor. Bilimsel olarak da bizim önümüze geçiyorlar. Kongreyi biraz daha geliştirerek Türkiye özelinde İstanbul'u estetik alanında bilinir marka haline getirmek istiyoruz. İstanbul'un ekonomisine de katkıda bulunmayı arzuluyoruz. Yurt dışından da hem konuşması hem de katılımcı var. Seneye kongreyi uluslararası yapmayı hedefliyoruz. O zaman tıpkı Avrupa'daki kongreler gibi Türkiye'nin tanınır olması amacımız. Mesleki birtakım grupları birleştirmek istiyoruz. Özellikle estetik işlemlerini yetkili, ruhsatlı yerlerde yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

MERDİVEN ALTI İŞLEMLERDEN UZAK DURUN

Kulak Burun Boğaz Uzmanı (KBB) Prof. Dr. Güven Yıldırım ise "Yüz estetiği alanında her geçen gün yeni ürünler ve teknikler çıkıyor. Biz de bunları meslektaşlarımıza aktarmak istedik. Aslında insan doğduğu günden itibaren yaşlanmaya başlıyor. Kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Kongrede bunları giderme yöntemlerini anlatmaya çalışıyoruz. Son yıllarda gençler de bu uygulamalara çok talep gösteriyor. Artık kırışıklıklar oluşmadan önlem almak istiyorlar. Bu konuda özellikle doğru kişilerin bu uygulamaları yapmalarını istiyoruz. Muhakkak bir doktor olmalı, eğitimi ve yetkisi olmalıdır. Aksi takdirde bizim merdiven altı dediğimiz yerlerde yapılan uygulamalarda kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de ruhsatlandırılmamış, onay almamış hiçbir ürün kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.