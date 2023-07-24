TÜİK Verilerine Göre Sağlık Harcamaları Hanelere Yük Getiriyor

TÜİK verilerine göre, doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 7,3'üne çok yük getirdiği belirlendi. Diğer sağlık harcamaları da incelendiğinde, hanelerin büyük bir kısmının bu harcamalardan etkilenmediği görüldü. Ayrıca, gelir gruplarına göre sağlık harcamalarının dağılımı ve fertlerin fiziksel aktivite alışkanlıkları da araştırıldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 7,3'üne çok yük getirdiği, yüzde 36,1'ine biraz yük getirdiği, yüzde 47,7'sine ise yük getirmediği belirlendi.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin sağlık modülünü yayımladı. Söz konusu çalışma, 2022 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulandı. Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan modülün amacı, hanelerdeki 15 yaş ve üstündeki tüm fertlerin sağlık durumlarını ve sağlık harcamalarının hane halkına getirdiği yükü tespit etmek olarak belirlendi. Göreli yoksulluk veya maddi ve sosyal yoksunluk içinde olan veya çok düşük çalışma yoğunluğu olan hanelerde yaşayan fertler 'yoksul veya sosyal dışlanmış' olarak tanımlandı.

Modül kapsamındaki 15 yaş ve üstü fertlerin yüzde 97,1'i iletişim kurmada, yüzde 95,7'si öz bakımında, yüzde 90,6'sı işitmede, yüzde 84,5'i bir şeyleri hatırlamada, yüzde 80,3'ü yürümede ve yüzde 80,1'i görmede sorun yaşamadığını ifade etti. En çok zorlanılan faaliyetler ise sırası ile yüzde 19,7 ile görme, yüzde 19,2 ile yürüme, yüzde 15,2 ile hatırlama olurken fertlerin sadece yüzde 2,7'si iletişim faaliyetlerinde zorlandığını söyledi. Fertlerin en çok yapamadığını belirttiği faaliyetler ise yüzde 0,6 ile öz bakım, yüzde 0,5 ile yürüme, yüzde 0,3 ile bir şeyleri hatırlama ve iletişim kurma faaliyetleri oldu.