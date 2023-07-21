TÜİK, 2022 Sağlık Modülü ve Yaşam Kalitesi Modülü verilerini yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Sağlık Modülü ve Yaşam Kalitesi Modülü verilerinin, 24 Temmuz Pazartesi günü yayımlanacağını duyurdu. Sağlık Modülü-2022 ve Yaşam Kalitesi Modülü-2022 haber bültenleri saat 10.00'da yayımlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Sağlık Modülü ve Yaşam Kalitesi Modülü verilerinin, 24 Temmuz Pazartesi günü yayımlanacağını bildirdi.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan ve 2022 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na ek olarak uygulanan "Sağlık Modülü-2022" ile "Yaşam Kalitesi Modülü-2022" haber bültenleri, 24 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da yayımlanacak.