TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp kapağı ameliyatsız yenilendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 72 yaşındaki hastanın kalp kapağı ameliyatsız yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nın kardiyovasküler hastalıkların tedavilerinde yenilikçi yaklaşımını sürdürdüğü belirtildi.

Daha önce aort kapağı açık cerrahi ile değiştirilmiş olan hastanın kalp kapağının TAVI yöntemi ile değiştirildiği ve kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, son dönemde 100'ün üzerinde TAVI denilen kasıktan girerek kalp kapağı değiştirme ameliyatı yaptıklarını belirtti.

8 yıl önce geçirdiği operasyonla aort kapak operasyonu değiştirilmiş bir hastaya TAVI yöntemi ile müdahale ettiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Hastamız 72 yaşında. 8 yıl önce aort kapağı biyolojik kapakla değiştiriliyor. Bu kapakların da 10 yıllık bir ömürleri var. Hastamız bize geldiğinde ileri derecede nefes darlığı çekiyordu. Ayrıca aort kapağı değişen birinde ikinci operasyonun riski daha yüksek oluyor. Ekip olarak bu hastaya ne yapacağımızı düşündük. Daha önce bu bölgede yapılmayan bir işlemi yapmaya karar verdik. Türkiye'de de çok yaygın olduğunu düşünmüyoruz. Bozulmuş biyolojik kapağın yerine TAVI dediğimiz yöntemle yeni bir kapak ekledik ve hastamızı sağlığına kavuşturmuş olduk."

TÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Uğur Özkan da TAVI yönteminin hasta açısından hem konforlu hem yoğun kan sulandırıcı kullanımı gerektirmeyen, günlük hayatına çok çabuk bir şekilde dönebileceği bir işlem olduğunu belirtti.