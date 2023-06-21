TTK'da göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Zonguldak'taki Üzülmez Müessesesi'nde dün meydana gelen göçükte yaralanan maden işçisi Hüseyin Eroğlu'nun (27) sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSİG Meclisi, bugün Twitter hesabında ilk yaptığı paylaşımda, TTK'nin Zonguldak'taki Üzülmez Müessesesi'nde dün meydana gelen göçükte maden işçisi Hüseyin Eroğlu'nun yaralandığını duyurdu. İSİG Meclisi'nin ilk paylaşımında, "Dün TTK Üzülmez Müessesesi'nde meydana gelen göçük altında kalıp vücudunda kırıklar ve iç organlarında ezilmeler olan genç madenci kardeşimiz Hüseyin Eroğlu entübe edildi. Acil şifalar diliyoruz" denildi.

İSİG Meclisi, daha sonra "27 yaşındaki madenci kardeşimiz Hüseyin Eroğlu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hüseyin, TTK'da dört yıllık işçiydi, 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında yer almıştı. Ailesine ve maden işçilerine başsağlığı diliyoruz" paylaşımını yaptı.