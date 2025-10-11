Trump'ın Sağlık Raporu: Kalp Yaşı 14 Yıl Genç

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu yayınladı. Raporda, Trump'ın kalp yaşının gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Beyaz Saray, 79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Rapor açıklamasında, Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde planlı bir takip muayenesini başarıyla tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, muayenenin Trump'ın devam eden sağlık bakım planının bir parçası olarak yürütüldüğü, ileri düzey görüntüleme, laboratuvar testleri ve önleyici sağlık değerlendirmelerini kapsadığı belirtildi. Bu süreçte multidisipliner bir uzman ekibin görev aldığı, çalışmaların önde gelen akademik ve tıbbi danışmanlarla koordineli biçimde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Trump'ın doktoru Sean P. Barbabella, yapılan laboratuvar sonuçlarının 'olağanüstü' olduğunu, özellikle metabolik, hematolojik ve kardiyak değerlerin 'stabil ve ideal seviyelerde' bulunduğunu kaydetti. Trump'ın yaklaşan uluslararası seyahatlerine hazırlık amacıyla yıllık grip ve güncellenmiş COVID-19 takviye aşılarını da yaptırdığı belirtildi.

Raporun öne çıkan bulgularından biri de Trump'ın kalp sağlığına ilişkin oldu. Rapora göre, Trump'ın kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu tespit edildi. Trump'ın güçlü kardiyovasküler, nörolojik ve fiziksel performans sergilediği ve yoğun günlük programını kısıtlama olmaksızın sürdürdüğü vurgulandığı açıklamada, "Başkan Trump, genel sağlık durumunun mükemmel olduğunu göstermeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.